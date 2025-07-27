На Землі з'явився абсолютно новий вид кислотних дощів, попереджають учені

Позбутися трифтороцтової кислоти, яка присутня всюди, може виявитися нездійсненним завданням. Вчені попереджають про високу загрозу цього так званого "вічного хімікату" для людей.

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Хоча кислотні дощі, спричинені діоксидом сірки, становили загрозу в минулому, тепер такою загрозою є кислотні дощі, спричинені трифтороцтовою кислотою. Її вже виявили у великій кількості в дощовій воді, у ґрунтових водах, в арктичних льодах і навіть у крові людини. Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Popular Mechanics.

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Хоча перший у світі кислотний дощ в індустріальну епоху був спричинений підвищеною концентрацією сірчаної кислоти, що вироблялася здебільшого на вугільних електростанціях, нове джерело кислотних дощів, можливо, є більш поширеним, стійкішим та небезпечнішим. Воно називається трифтороцтова кислота (ТФК). Цю речовину ще називають "вічним хімікатом" через дуже сильну стійкість. Науковці з'ясували, що протягом десятиліть концентрація ТФК неухильно зростає в дощовій воді, причому не тільки в ній.

По всьому світу спостерігається зростання концентрації ТФК у ґрунтових водах, арктичних льодах і навіть у крові людини. ТФК є найпоширенішою формою ПФАС (перфторалкільні та поліфторалкільні сполуки). ПФАС є небезпечними і складними для усунення забруднювачами довкілля, які водночас використовуються для виробництва різноманітних товарів. ПФАС використовуються в холодоагентах замість хлорфторвуглеців і гідрохлорфторвуглеців, які руйнують озоновий шар Землі. ТФК потрапляє в навколишнє середовище за допомогою промислових викидів, також у процесі розкладання ПФАС.

За словами вчених, зростання концентрації ТФК є загрозою планетарного масштабу, адже ця кислота може порушити тонкий баланс між придатністю Землі для життя та умовами, коли на планеті жити буде практично неможливо.

Хоча кислотні дощі, спричинені діоксидом сірки, становили загрозу в минулому, тепер такою загрозою є кислотні дощі, спричинені трифтороцтовою кислотою Фото: New Atlas

Багато років вчені вважали, що ТФК і деякі інші види ПФАС не становлять великої загрози. Автори дослідження кажуть, що раніше не враховували повсюдне поширення ТФК у навколишньому середовищі, зокрема, у водних ресурсах і в різних рослинах, включно з сільськогосподарськими культурами.

Одна з найнебезпечніших особливостей ТФК полягає в тому, що ще багато вчені не знають про цей "вічний хімікат". Вчені кажуть, що підвищена концентрація ТФК у воді та харчових продуктах викликає дуже великі побоювання щодо швидкого поширення цієї небезпечної речовини.

ТФК розчиняються у воді і це може стати величезною проблемою в довгостроковій перспективі. Якщо вчені та уряди в кінцевому підсумку вирішать, що ТФК необхідно видаляти з питної води та інших джерел, сучасні технології фільтрації не впораються з цим завданням. Інакше кажучи, позбавити світ від ТФК буде не тільки надзвичайно складно, а й неймовірно дорого.

Зростання концентрації ТФК спричиняє збільшення кількості більш небезпечних для людини кислотних дощів, попереджають учені.

Як уже писав Фокус, автомобілі забруднюють воду небезпечними для людини частинками. Як показує дослідження, 45% забруднення мікропластиком на нашій планеті припадає на автомобілі. Шини коліс автомобілів зношуються і відбувається викид шкідливих частинок, які потрапляють у водойми.

Також Фокус писав про те, що вчені зафіксували появу на Землі нових сезонів, які є антропогенними, тобто викликані діяльністю людей.