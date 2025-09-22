Чому у дощу є свій запах, і як він пов'язаний з антибіотиками: вчені дали відповідь

Кожній людині знайомий незабутній запах дощу, який з'являється перед грозою. Вчені називають цей запах петрикор, він зникає одразу ж після того, як починається злива.

За словами вчених, петрикор складається з органічної сполуки геосміну, яка виділяється деякими бактеріями під час розкладання рослинної маси, пише Discover Magazine.

Уперше запах дощу назвали петрикором у науковій статті 1964 року, воно складається з двох слів "petro" (камінь) і "ichor" (розріджена есенція). Іншими словами, це "розріджена есенція, отримана з каменю або гірської породи".

Але насправді ж, запах петрикора дає хімічна сполука під назвою геосмін. Її хімічна структура схожа на спирт, але запах набагато приємніший, який часто люди описують як "землистий". Люди настільки чутливі до геосміну, що можуть відчувати його в дуже маленьких концентраціях — одну соту частину на трильйон.

"Його нескладно привести в рух, і щойно він починає поширюватися, він одразу ж потрапляє до вашого носа", — каже фахівець з атмосфери з Техаського університету Тімоті Логан.

Як багато хто помічав, запах дощу дуже сильний, але не надто стійкий. Він з'являється і посилюється, коли на суху землю падають перші краплі дощу або ще до цього, коли тільки підвищується вологість. Але петрикор одразу ж зникає, коли дощ стає сильним.

"Ці сполуки дуже легко розчиняються. Тому, коли на вулиці стає надто волого, петрикор безслідно зникає", — додає експерт.

У цей же час, гроза, що наближається, може посилювати аромат петрикора.

"Якщо на горизонті виблискують блискавки, озоновий шар може посилювати інтенсивність запаху", — підкреслює Логан.

Але, що таке геосмін, і як він утворює петрикор? У всьому винні актиноміцети — ґрунтові бактерії, які розкладають відмерлі рослинні рештки.

Вид актиноміцетів, який відповідає за виробництво геосміну, називається стрептоміцети (Streptomyces). Саме вони використовувалися для виробництва антибіотиків, таких як стрептоміцин, який виробляє бактерія S. griseus.

У всіх стрептоміцетів є одна спільна риса: вони всі виробляють геосмін. Досі вчені не можуть точно сказати, чому так відбувається, але припускають, що це еволюційна риса.

Деякі лабораторії навіть намагалися відтворити запах петрикора, але не досягли великого успіху.

"Ніколи не вийде ідеально, тільки природа знає точні пропорції", — підсумував експерт.

