Питается сердцами и печенью оленей: ученые раскрыли всю правду о "белке-вампире" Борнео

На Борнео ходят слухи о “белке-вампире” с огромным хвостом, которая, как считается, питается сердцами и печенью оленей и кур. Теперь ученые рассказали о ней всю правду.

Хохлатый суслик (Rheithrosciurus macrotis) Борнео может показаться милым и пушистым, однако, по словам местных охотников, он настоящий хладнокровный убийца. Местные жители уверяют, что хохлатый суслик, также известный как "белка-вампир", бросается на спины, проходящих мимо оленей, острыми как бритва зубами перерезает яремную вену, а затем оставляет животных истекать кровью, пишет Science Focus.

Местные жители, обнаружившие в лесу выращенные оленьи туши, считают, что белки через время возвращаются на место убийства и поедают сердца, печень и содержимое желудка оленей. Более того, считается, что в деревнях хохлатые суслики нападают на домашних кур, охотясь на их сердце и печень.

"Белки-вампиры" Борнео приобрели популярность в 2014 оду, когда 15-летняя Эмили Мейард написала о них научную работу. Статья, описывающая кровожадный фольклор, окружавший это животное, была опубликована в журнале TAPROBANICA: The Journal of Asian Biodiversity. В результате животные, которые почти тысячелетиями оставались почти незамеченными, стали вирусными.

В 2015 году ученые впервые засняли на камеру животных, однако не заметили, чтобы они нападали на травоядных. Вместо этого исследователи обнаружили, что хохлатые суслики искали пропитание в подлеске национального парка Гунунг-Палунг в Западном Калимантане.

В 2020 году ученые обнаружили, что странные зубы белок – длинные резцы с глубокими выемками на верхней и нижней челюстях – на самом деле используются для колки очень крепких орехов. Результаты исследований показывают, что хохлатые суслики на самом деле являются чрезвычайно специализированными и питаются семенами и орехами. Причем основу их рациона составляют орехи дерева канариум.

Исследователи отмечают, что у представителей этого вида действительно яркие глаза и огромный пушистый хвост, для сравнения, он на 30% больше их собственного тела. Это делает его одним из самых объемных среди хвостов млекопитающих относительно размера тела.

Любопытно, что никто до сих пор не знает, почему у этих животных такие объемные хвосты. Известно, что дело не в равновесии, так как большую часть времени белки проводят на лесной подстилке в поисках пищи. Теплоизоляция также не является правильным ответом, так как на Борнео не бывает холодно.

Ученые предполагают, что столь объемные хвосты, вероятно, могут помочь животным в привлечении партнера. Впрочем, существует вероятность, что хвост развился для отвлечения хищников. С другой стороны, такие большие хвосты могут служить своего рода маскировкой – хвосты хохлатых сусликов имеют угольный окрас с белыми вкраплениями, что, как считается, помогает им сливаться с лесной подстилкой.

Какой бы не была причина эволюции их огромного хвоста, ученые считают, что пора перестать называть их "белками-вампирами", охотящимися на сердца и печень оленей.

