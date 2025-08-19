Белки массово превращаются в "зомби" и покрываются язвами: этому способствует один предмет

В последние несколько месяцев ученые фиксируют в США и Канаде все больше животных с сочащимися язвами на телах. Предполагается, что распространению заболевания способствует самый обычный садовый предмет.

Первые сообщения о появлении белок-зомби появились еще в 2023 году, когда жители Мэн сделали фотографии обыкновенных серых белок, покрытых опухолями, во время посещения своих дворов. В последние месяцы появилось еще больше сообщений – жители США и Канады делятся фотографиями животных в социальных сетях, пишет Daily Mail.

Нашествие зомби-белок

На снимках, сделанных очевидцами, видны безволосые наросты, сочащиеся гноем и покрывающие большую часть тела животных – от головы и глаз до ног, ступней и гениталий. Некоторые пользователи социальных сетей подозревают, что животные переносят беличью оспу – редкий вирус в США, поражающий в основном рыжих белок. Другие считают, что заболевание, скорее всего, является фиброматозом белок.

Отметим, что это заболевание вызывается другим вирусом, приводящим к образованию бородавчатых наростов, которые могут сочиться жидкостью. Впрочем, как правило, они заживают без вмешательства и чаще встречаются у серых белок в США.

На телах белок появляются язвы

Что превращает белок в зомби?

В то же время эксперты по дикой природе считают, что люди отчасти виноваты в распространении вируса. Дело в том, что многие владельцы домов размещают кормушки для птиц в своих дворах, что непреднамеренно способствует распространению вируса среди белок.

По словам Шевенелл Уэбб из Департамента рыболовства и дикой природы штата Мэн, в данном случае кормушки действуют как место распространения вируса – если одно животное заболело, болезнь резко распространяется среди других.

Фиброматоз белок может выглядеть устрашающе, но это распространенное кожное заболевание среди серых белок в США. Известно. Что заболевание вызывается вирусом лепорипоксвируса и распространяется через прямой контакт здоровых белок с пораженными участками кожи или слюной инфицированных животных. Простыми словами, распространение происходит подобно тому, как герпес передается у людей.

Известно, что заболевание вызывает образование безволосых наростов или опухолей, которые могут лопаться и выделять прозрачную жидкость, как открытая рана. Хотя вирус не передается людям или другим животным, таким как собаки или птицы, Уэбб считает, что людям не следует прикасаться к инфицированным белкам или пытаться им помочь.

Эксперты также напоминают, что вирус является естественным явлением, а потому со временем ситуация наладиться, а животные придут в норму. Хотя наросты могут выглядеть пугающе, они обычно заживают без лекарств и редко приводят к летальному исходу. Впрочем, в некоторых особенно тяжелых случаях фиброматоз у белок может поражать внутренние органы животного и приводить к смерти.

Сотрудники служб охраны дикой природы отметили, что число случаев заражения, как правило, увеличивается летом, когда больше животных выходят на поиски пищи, особенно в домах, где установлены кормушки для птиц.

В США и Канаде белки массово болеют вирусом

