Білки масово перетворюються на "зомбі" і вкриваються виразками: цьому сприяє один предмет

В останні кілька місяців учені фіксують у США і Канаді дедалі більше тварин із виразками на тілах, що сочаться. Передбачається, що поширенню захворювання сприяє звичайнісінький садовий предмет.

Перші повідомлення про появу білок-зомбі з'явилися ще 2023 року, коли жителі Мен зробили фотографії звичайних сірих білок, покритих пухлинами, під час відвідування своїх дворів. Останніми місяцями з'явилося ще більше повідомлень — жителі США та Канади діляться фотографіями тварин у соціальних мережах, пише Daily Mail.

Нашестя зомбі-білок

На знімках, зроблених очевидцями, видно безволосі нарости, що сочаться гноєм і вкривають більшу частину тіла тварин — від голови й очей до ніг, ступень і геніталій. Деякі користувачі соціальних мереж підозрюють, що тварини переносять білячу віспу — рідкісний вірус у США, що вражає переважно рудих білок. Інші вважають, що захворювання, найімовірніше, є фіброматозом білок.

Зазначимо, що це захворювання спричиняється іншим вірусом, що призводить до утворення бородавчастих наростів, які можуть сочитися рідиною. Утім, як правило, вони заживають без втручання і частіше зустрічаються у сірих білок у США.

Що перетворює білок на зомбі?

Водночас експерти з дикої природи вважають, що люди частково винні в поширенні вірусу. Річ у тім, що багато власників будинків розміщують годівниці для птахів у своїх дворах, що ненавмисно сприяє поширенню вірусу серед білок.

За словами Шевенелл Вебб із Департаменту рибальства і дикої природи штату Мен, у цьому випадку годівниці діють як місце поширення вірусу — якщо одна тварина захворіла, хвороба різко поширюється серед інших.

Фіброматоз білок може виглядати страхітливо, але це поширене шкірне захворювання серед сірих білок у США. Відомо. Що захворювання викликається вірусом лепорипоксвірусу і поширюється через прямий контакт здорових білок з ураженими ділянками шкіри або слиною інфікованих тварин. Простими словами, поширення відбувається подібно до того, як герпес передається у людей.

Відомо, що захворювання спричиняє утворення безволосих наростів або пухлин, які можуть лопатися і виділяти прозору рідину, як відкрита рана. Хоча вірус не передається людям або іншим тваринам, таким як собаки або птахи, Вебб вважає, що людям не слід торкатися інфікованих білків або намагатися їм допомогти.

Експерти також нагадують, що вірус є природним явищем, а тому з часом ситуація налагодиться, а тварини прийдуть у норму. Хоча нарости можуть виглядати лячно, вони зазвичай заживають без ліків і рідко призводять до летального результату. Втім, у деяких особливо важких випадках фіброматоз у білок може вражати внутрішні органи тварини й призводити до смерті.

Співробітники служб охорони дикої природи зазначили, що кількість випадків зараження, як правило, збільшується влітку, коли більше тварин виходять на пошуки їжі, особливо в будинках, де встановлені годівниці для птахів.

