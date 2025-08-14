Більше не милі та пухнасті: у кроликів на голові несподівано виросли щупальця

Мешканці Колорадо помітили дивних кроликів з моторошними чорними й колючими щупальцями, що ростуть на головах тварин. Дослідники пояснили, що це за дивні нарости, схожі на шипи, на мордочках колись милих кроликів.

Останніми місяцями жителі Форт-Коллінза, штат Колорадо, США, дедалі частіше заявляють про появу моторошних кроликів із колючими щупальцями на мордочках. За словами місцевої мешканки Сюзан Менсфілд, дивні нарости схожі на "чорні голки" або "зубочистки", що стирчать із пащі тварини, пише Futurism.

Моторошні кролики зі щупальцями на голові

Вперше одну з тварин було помічено в Колорадо ще минулого року. Тоді, за словами Сюзан Менсфілд, вона вважала, що тварина не переживе зиму, проте цього не сталося — кролик повернувся на другий рік і трохи підріс.

У відповідь на повідомлення про випадки зараження кроликами Управління парків і дикої природи Колорадо (CPW) підтвердило, що кролики в регіоні заражені вірусом папіломи (CTRV) — вірусною інфекцією, побічним ефектом якої є поява гострих чорних щупалець на голові та морді тварин.

Чи небезпечний вірус кроликів для людей та інших тварин?

Дослідники зазначають, що вірус, як правило, передається кроликам через укуси кліщів, комарів та інших комах. На щастя, він не становить небезпеки для здоров'я населення або домашніх тварин, за винятком домашніх кроликів — у разі зараження, необхідно негайно звернутися за ветеринарною допомогою.

За словами представниці Управління парків і дикої природи Колорадо Кари Ван Хуз, власникам домашніх тварин все ж таки слід проявити пильність, вигулюючи своїх вихованців. Експерти радять не відпускати тварин з повідця і триматися якомога далі від диких тварин.

Попри майже демонічний вигляд наростів, у більшості випадків інфекція не є смертельною. Заражені кролики, найімовірніше, одужають, а нарости зникнуть. Тому фахівці з дикої природи не рекомендують присипляти заражених кроликів.

До слова, місцеві жителі часто називають заражених інфекцією кроликів "кроликами-Франкенштейнами" через їхній зовнішній вигляд. Однак ці тварини зовсім не є "пухнастими демонами з пекла", а їхній зовнішній вигляд здебільшого повертається до норми, коли захворювання відступає.

Так чи інакше, експерти нагадують, що тварини насправді просто переживають не найкращі часи через вірус і не становлять загрози для більшості домашніх тварин. У якийсь момент хвороба відступить і тварини позбудуться своїх наростів.

