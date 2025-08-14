Больше не милые и пушистые: у кроликов на голове неожиданно выросли щупальца

Жители Колорадо заметили странных кроликов с жуткими черными и колючими щупальцами, растущими из морд животных. Исследователи объяснили, что это за странные наросты, похожие на шипы, на мордочках некогда милых кроликов.

В последние месяцы жители Форт-Коллинза, штат Колорадо, США, все чаще заявляют о появлении жутких кроликов с колючими щупальцами на мордочках. По словам местной жительницы Сьюзан Мэнсфилд, странные наросты похожи на "черные иглы" или "зубочистки", торчащие из пасти животного, пишет Futurism.

Жуткие кролики с щупальцами на голове

Впервые одно из животных было замечено в Колорадо еще в прошлом году. Тогда, по словам Сьюзан Мэнсфилд, она полагала, что животное не переживет зиму, однако этого не произошло — кролик вернулся на второй год и немного подрос.

В ответ на сообщения о случаях заражения кроликами Управления парков и дикой природы Колорадо (CPW) подтвердило, что кролики в регионе заражены вирусом папилломы (CTRV) — вирусной инфекцией, побочным эффектом которой является появление острых черных щупалец на голове и морде животных.

Опасен ли вирус кроликов для людей и других животных?

Исследователи отмечают, что вирус, как правило, передается кроликам через укусы клещей, комаров и других насекомых. К счастью, он не представляет опасности для здоровья населения или домашних животных, за исключением домашних кроликов — в случае заражения, необходимо незамедлительно обратиться за ветеринарной помощью.

По словам представителя Управления парков и дикой природы Колорадо Кары Ван Хуз, владельцам домашних животных все же следует проявить бдительность, выгуливая своих питомцев. Эксперты советуют не отпускать животных с поводка и держаться подальше от диких животных.

Несмотря на почти демонический вид наростов, в большинстве случаев инфекция не является смертельной. Зараженные кролики, скорее всего, выздоровеют, а наросты исчезнут. Поэтому специалисты по дикой природе не рекомендуют усыплять зараженных кроликов.

К слову, местные жители часто называют зараженных инфекцией кроликов "кроликами-Франкенштейнами" из-за их внешнего вида. Однако эти животные вовсе не являются "пушистыми демонами из ада", а их внешний вид в большинстве случаев возвращается в норму, когда заболевание отступает.

Так или иначе, эксперты напоминают, что животные на самом деле просто переживают не лучшие времени из-за вируса и не представляют угрозы для большинства домашних животных. В какой-то момент болезнь отступит и животные избавятся от своих наростов.

