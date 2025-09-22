Харчується серцями та печінкою оленів: учені розкрили всю правду про "білку-вампіра" Борнео

На Борнео ходять чутки про "білку-вампіра" з величезним хвостом, яка, як вважається, харчується серцями та печінкою оленів і курей. Тепер учені розповіли про неї всю правду.

Чубатий ховрах (Rheithrosciurus macrotis) Борнео може здатися милим і пухнастим, однак, за словами місцевих мисливців, він справжній холоднокровний вбивця. Місцеві жителі запевняють, що чубатий ховрах, також відомий як "білка-вампір", кидається на спини оленів, що проходять повз нього, гострими, як бритва, зубами перерізає яремну вену, а потім залишає тварин стікати кров'ю, пише Science Focus.

Місцеві жителі, які виявили в лісі вирощені оленячі туші, вважають, що білки за деякий час повертаються на місце вбивства та поїдають серця, печінку і вміст шлунка оленів. Ба більше, вважається, що в селах чубаті ховрахи нападають на домашніх курей, полюючи на їхні серце і печінку.

"Білки-вампіри" Борнео набули популярності у 2014 році, коли 15-річна Емілі Мейард написала про них наукову роботу. Стаття, що описує кровожерливий фольклор, який оточував цю тварину, була опублікована в журналі TAPROBANICA: The Journal of Asian Biodiversity. У результаті тварини, які майже тисячоліттями залишалися майже непоміченими, стали вірусними.

У 2015 році вчені вперше зняли на камеру тварин, однак не помітили, щоб вони нападали на травоїдних. Натомість дослідники виявили, що чубаті ховрахи шукали їжу в підліску національного парку Гунунг-Палунг у Західному Калімантані.

У 2020 році вчені виявили, що дивні зуби білок — довгі різці з глибокими виїмками на верхній і нижній щелепах — насправді використовуються для колки дуже міцних горіхів. Результати досліджень показують, що чубаті ховрахи насправді є надзвичайно спеціалізованими й харчуються насінням та горіхами. Причому основу їхнього раціону складають горіхи дерева канаріум.

Дослідники зазначають, що у представників цього виду справді яскраві очі та величезний пухнастий хвіст, для порівняння, він на 30% більший за їхнє власне тіло. Це робить його одним із найоб'ємніших серед хвостів ссавців відносно розміру тіла.

Цікаво, що ніхто досі не знає, чому у цих тварин такі об'ємні хвости. Відомо, що справа не в рівновазі, оскільки більшу частину часу білки проводять на лісовій підстилці в пошуках їжі. Теплоізоляція також не є правильною відповіддю, оскільки на Борнео не буває холодно.

Учені припускають, що настільки об'ємні хвости, ймовірно, можуть допомогти тваринам у залученні партнера. Утім, існує ймовірність, що хвіст розвинувся для відволікання хижаків. З іншого боку, такі великі хвости можуть слугувати свого роду маскуванням — хвости чубатих ховрахів мають вугільне забарвлення з білими вкрапленнями, що, як вважається, допомагає їм зливатися з лісовою підстилкою.

Якою б не була причина еволюції їхнього величезного хвоста, вчені вважають, що настав час перестати називати їх "білками-вампірами", які полюють на серця і печінку оленів.

