Вырубка леса не превратит Амазонию в пустыню: ученые считают, что она утонет

Будущее Амазонии, в свете тотальной вырубки дождевых лесов, выглядит достаточно мрачно. Ученые выяснили, что со временем регион будет страдать не только от засушливых периодов, но и рекордных ливней, сильных ветров, а также теплового стресса.

Результаты нового исследования опровергли распространенное мнение о том, что вырубка тропических лесов сделает климат в регионе более засушливым, пишет New Scientist.

Предыдущие исследования предсказывали резкое сокращение осадков из-за вырубки тропических лесов Амазонии. Но в этих работах использовались устаревшие модели, которые неточно отражают особенности конвекции в регионе.

Команда из Института метеорологии Общества Макса Планка в Германии под руководством Арим Юн использовала более продвинутую климатическую модель, чтобы спрогнозировать осадки и конвекцию в тропических лесах.

Ученые обнаружили, что после тотальной вырубки лесов Амазонии, при имеющихся климатических условиях, среднегодовое количество осадков не станется меньшим. Новая работа показывает, как изменятся почасовые режимы осадков, тепла и ветра в условиях полной вырубки лесов.

Ожидается, что в регионе участятся засушливые периоды, но при этом, на 54% вырастет количество сильных ливней, с более 50 миллиметрами воды в час. Минимальная суточная температура вырастет на 2,7°C, а максимальная – на 5,4°C. Это означает, что тепловой стресс для жителей региона ощутимо вырастет. Также в регионе участятся экстремальной силы ветры.

В регионе Амазонии проживает более 30 млн человек, среди которых около 2,7 млн коренных жителей.

«Будет больше экстремальных осадков и экстремальных температур. Это станет сложным испытанием для всех, кто там проживает», - говорит Луис Каттелан из Лидского университета.

Он добавляет, что необходимо также создать климатические модели для региона в случае частичной вырубки лесов, которая будет больше соответствовать реальности.

«Эти экстремальные сценарии скорее предназначены для того, чтобы ученые попытались понять сигнал. Но мы знаем, что это нереалистично», - добавил рисследователь.

Напомним, крупнейший тропический лес Земли "питается" загадочным круговоротом. Исследователи обнаружили, что в Амазонии существует скрытый круговорот воды, о котором исследователям почти ничего не известно.