Вирубка лісу не перетворить Амазонію на пустелю: вчені вважають, що вона потоне

Майбутнє Амазонії, у світлі тотальної вирубки дощових лісів, виглядає досить похмуро. Вчені з'ясували, що з часом регіон страждатиме не тільки від посушливих періодів, а й рекордних злив, сильних вітрів, а також теплового стресу.

Related video

Результати нового дослідження спростували поширену думку про те, що вирубка тропічних лісів зробить клімат у регіоні більш посушливим, пише New Scientist.

Попередні дослідження передбачали різке скорочення опадів через вирубку тропічних лісів Амазонії. Але в цих роботах використовувалися застарілі моделі, які неточно відображають особливості конвекції в регіоні.

Команда з Інституту метеорології Товариства Макса Планка в Німеччині під керівництвом Арім Юн використовувала більш просунуту кліматичну модель, щоб спрогнозувати опади і конвекцію в тропічних лісах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені виявили, що після тотальної вирубки лісів Амазонії, за наявних кліматичних умов, середньорічна кількість опадів не стане меншою. Нова робота показує, як зміняться погодинні режими опадів, тепла і вітру в умовах повної вирубки лісів.

Очікується, що в регіоні почастішають посушливі періоди, але водночас на 54% зросте кількість сильних злив, з понад 50 міліметрами води на годину. Мінімальна добова температура зросте на 2,7°C, а максимальна — на 5,4°C. Це означає, що тепловий стрес для жителів регіону відчутно зросте. Також у регіоні почастішають екстремальної сили вітри.

У регіоні Амазонії проживає понад 30 млн осіб, серед яких близько 2,7 млн корінних жителів.

"Буде більше екстремальних опадів та екстремальних температур. Це стане складним випробуванням для всіх, хто там мешкає", — каже Луїс Каттелан з Лідського університету.

Він додає, що необхідно також створити кліматичні моделі для регіону в разі часткового вирубування лісів, яка більше відповідатиме реальності.

"Ці екстремальні сценарії скоріше призначені для того, щоб вчені спробували зрозуміти сигнал. Але ми знаємо, що це нереалістично", — додав дослідник.

Нагадаємо, найбільший тропічний ліс Землі "живиться" загадковим кругообігом. Дослідники виявили, що в Амазонії існує прихований кругообіг води, про який дослідникам майже нічого не відомо.