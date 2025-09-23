Первые поселенцы смогут пить чай на Луне: что показало исследование

Новое исследование ученых из Кентского университета показало, что в лунном грунте можно выращивать чайные листья.

Исследование было проведено профессором Найджелом Мейсоном и доктор Сара Лопес-Гомоллон, профессор молекулярной физики и преподаватель биологии РНК растений. В эксперименте также приняла участие одна из британских чайных плантаций, которая предоставила чайные растения для исследования, пишет Universe Today.

Ученые высадили саженцы в имитатор лунной и марсианской почвы и наблюдали за ростом чайных листьев на протяжении нескольких недель. Результаты сравнивали с контрольными образцами, которые были высажены в почву из девонского периода (419,2–358,9 млн лет назад).

Во время эксперимента ученые контролировали температуру, влажность и освещение, которые должны были быть похожими на космическую среду обитания.

Результаты эксперимента показали, что чайные кусты укоренились и продолжили расти в лунной почве также же хорошо, как и в контрольной группе. В марсианской же почве саженцы не прижились.

«Мы вступаем в новую космическую эру, когда мы думаем о заселении космоса и строительстве баз на Луне или Марсе. Один из первых вопросов, который вас интересует, — «Что будут есть люди?». Эти эксперименты показывают, что земные растения, такие как чай, можно выращивать на лунной почве в лунных теплицах, что обеспечивает обитателям таких баз некоторую степень автономии и доступ к свежей пище», - говорят авторы исследования.

Также ученые признают, что находятся пока на самых ранних этапах исследований в области космического сельского хозяйства.

Этот эксперимент также имеет значение для жизни здесь, на Земле. Оценивая, как растения могут расти на внеземной почве, исследовательская группа также изучает, как сельскохозяйственные культуры и растения могут выживать в суровых условиях с бедной почвой.

Такая международная проблема продолжает обостряться из-за сочетания изменения климата и чрезмерного земледелия. Результаты исследования могут помочь ученым, работающим над восстановлением ранее пахотных земель и превращением бесплодных земель в плодородные почвы для выращивания растений.

Напомним, Китай создал первую в истории лунную ферму. Похоже, что низкая гравитация имеет свои преимущества, в том числе повышенную устойчивость к холоду.