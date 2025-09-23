Перші поселенці зможуть пити чай на Місяці: що показало дослідження

Нове дослідження вчених із Кентського університету показало, що в місячному ґрунті можна вирощувати чайне листя.

Дослідження було проведене професором Найджелом Мейсоном і доктором Сарою Лопес-Гомоллон, професором молекулярної фізики і викладачем біології РНК рослин. В експерименті також взяла участь одна з британських чайних плантацій, яка надала чайні рослини для дослідження, пише Universe Today.

Вчені висадили саджанці в імітатор місячного і марсіанського ґрунту і спостерігали за ростом чайного листя протягом кількох тижнів. Результати порівнювали з контрольними зразками, які були висаджені в ґрунт із девонського періоду (419,2-358,9 млн років тому).

Під час експерименту вчені контролювали температуру, вологість і освітлення, які мали бути схожими на космічне середовище проживання.

Результати експерименту показали, що чайні кущі вкоренилися і продовжили рости в місячному ґрунті так само добре, як і в контрольній групі. У марсіанському ж ґрунті саджанці не прижилися.

"Ми вступаємо в нову космічну еру, коли ми думаємо про заселення космосу і будівництво баз на Місяці або Марсі. Одне з перших питань, яке вас цікавить, — "Що їстимуть люди?". Ці експерименти показують, що земні рослини, як-от чай, можна вирощувати на місячному ґрунті в місячних теплицях, що забезпечує мешканцям таких баз певний ступінь автономії та доступ до свіжої їжі", — кажуть автори дослідження.

Також учені визнають, що перебувають поки що на ранніх етапах досліджень у галузі космічного сільського господарства.

Цей експеримент також має значення для життя тут, на Землі. Оцінюючи, як рослини можуть рости на позаземному ґрунті, дослідницька група також вивчає, як сільськогосподарські культури й рослини можуть виживати в суворих умовах з бідним ґрунтом.

Така міжнародна проблема продовжує загострюватися через поєднання зміни клімату та надмірного землеробства. Результати дослідження можуть допомогти вченим, які працюють над відновленням раніше орних земель і перетворенням безплідних земель на родючі ґрунти для вирощування рослин.

