Черная плесень смогла переработать пластиковые отходы в съедобные ингредиенты

Инженеры из немецкого стартапа Biophelion заставили дрожжеподобный черный гриб Aureobasidium pullulans перерабатывать пластиковые отходы.

В ходе переработки пластика, гриб счедает оставшийся углекислый газ из отходов. Гриб использует этот газ в качестве топлива, что также позволяет избежать выброса парниковых газов в атмосферу, пишет Gizmodo.

Aureobasidium pullulans – очень выносливый вид плесени, которая может жить где угодно, питаться чем попало и выделять при этом различные полезные соединения. Пищеварительная система грибка выводит отходы в виде трех соединений, которые необходимы в производстве новых полезных материалов.

Одним из таких соединений является пуллулан – съедобный полимер, который не имеет вкуса и используется в производстве некоторых продуктов питания. Также грибок выделяет соединение, из которого можно производить полиэстер для пластиковых упаковок. Третье вещество – малоизвестная молекула, которую ученые планируют использовать для 3D-печати.

Известно, что пуллулан используется как пищевая добавка для придания объема и текстуры, в съедобных пленках для освежителей дыхания и производства вегетарианских таблеток.

«Biophelion разрабатывает приложения, которые пока немыслимы сегодня. Мы открываем новые горизонты, используя пуллулан и, в частности, нашу молекулу поверхностно-активного вещества», — заявил Тилль Тисо, соучредитель Biophelion и микробиолог из Университета Билефельда в Германии, в пресс-релизе.

Время покажет, сможет ли команда сделать прорыв в материаловедении. Но их метод переработки пластиковых отходов может уже применяться на практике.

Также молекула поверхностно-активного вещества, которую среди прочего производит грибок, может заменить химические вещества в стиральных порошках и средствах для мытья посуды. Как известно, все эти химические вещества загрязняют окружающую среду.

«Между академическими исследованиями и их промышленным внедрением часто существует разрыв. Но на этот раз все иначе. Здесь мы можем сами перейти от академических исследований к промышленному внедрению», - добавили авторы исследования.

Напомним, производители пластика десятилетиями знали, что его переработка невозможна. Исследователи обнаружили, что крупные производители пластика более 30 лет знали о том, что его переработка невозможна технически и экономически, но продолжали засорять Землю.