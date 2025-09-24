Чорна цвіль змогла переробити пластикові відходи на їстівні інгредієнти

Інженери з німецького стартапу Biophelion змусили дріжджоподібний чорний гриб Aureobasidium pullulans переробляти пластикові відходи.

Під час переробки пластику, гриб зчитує вуглекислий газ, що залишився з відходів. Гриб використовує цей газ як паливо, що також дає змогу уникнути викиду парникових газів в атмосферу, пише Gizmodo.

Aureobasidium pullulans — дуже витривалий вид плісняви, яка може жити де завгодно, харчуватися чим завгодно і виділяти при цьому різні корисні сполуки. Травна система грибка виводить відходи у вигляді трьох сполук, які необхідні у виробництві нових корисних матеріалів.

Однією з таких сполук є пуллулан — їстівний полімер, який не має смаку і використовується у виробництві деяких продуктів харчування. Також грибок виділяє сполуку, з якої можна виробляти поліестер для пластикових упаковок. Третя речовина — маловідома молекула, яку вчені планують використовувати для 3D-друку.

Відомо, що пуллулан використовують як харчову добавку для додання об'єму і текстури, в їстівних плівках для освіжувачів дихання і виробництва вегетаріанських таблеток.

"Biophelion розробляє додатки, які поки що немислимі сьогодні. Ми відкриваємо нові горизонти, використовуючи пуллулан і, зокрема, нашу молекулу поверхнево-активної речовини", — заявив Тілль Тісо, співзасновник Biophelion і мікробіолог з Університету Білефельда в Німеччині, у пресрелізі.

Час покаже, чи зможе команда зробити прорив у матеріалознавстві. Але їхній метод переробки пластикових відходів може вже застосовуватися на практиці.

Також молекула поверхнево-активної речовини, яку серед іншого продукує грибок, може замінити хімічні речовини в пральних порошках і засобах для миття посуду. Як відомо, всі ці хімічні речовини забруднюють навколишнє середовище.

"Між академічними дослідженнями та їхнім промисловим впровадженням часто існує розрив. Але цього разу все інакше. Тут ми можемо самі перейти від академічних досліджень до промислового впровадження", — додали автори дослідження.

Нагадаємо, виробники пластику десятиліттями знали, що його переробка неможлива. Дослідники виявили, що великі виробники пластику понад 30 років знали про те, що його переробка неможлива технічно й економічно, але продовжували засмічувати Землю.