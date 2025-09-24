Во Флориде роботы-кролики открыли сезон охоты на питонов: инвазивные змеи терпят поражение (фото)

Бирманские питоны отличаются своей скрытностью, поэтому их очень трудно обнаружить и выманить на открытое пространство. Но ученые из Флориды нашли неординарное решение проблемы с отловом инвазивного вида змей.

Управление водных ресурсов Южной Флориды решило использовать роботов-кроликов, чтобы отлавливать бирманских питонов в тропическом природном комплексе Эверглейдс во Флориде. Роботы были установлены в разных районах Южной Флориды, они имитируют поведение кролей, чтобы выманивать змей из их укрытий. Это помогает специалистам по отлову змей избавляться от инвазивного вида, пишет Discover magazine.

«Инвазивные питоны — один из самых разрушительных и вредоносных видов в американском Эверглейдсе. Их агрессивные нападения на местных животных лишает пантер, хищных птиц, рысей и других хищников их основных источников пищи», — говорится в заявлении SFWMD.

Бирманские питоны являются местным видом для Южной Азии, но в Южной Флориде они чужаки, которые начали захватывать Эверглейдс с 1970-х годов. Змеи попали в местную экосистему из-за торговли домашними животными. С тех пор они охотятся на местные виды и угрожают экосистемам Южной Флориды.

Питоны охотятся на млекопитающих, рептилий и птиц, почти не оставляя добычи для пантер, рысей и аллигаторов. Также питоны являются переносчиками паразитов и патогенов, которые распространяют по всей территории Южной Флориды.

В свете этого Департамент охраны природы и окружающей среды Флориды (SFWMD) запустил сразу несколько проектов по контролю популяции питонов. Идея с роботами-кроликами стала достаточно эффективной, она помогает выманивать хищников издалека.

Роботы были сделаны из мягких игрушек-кроликов, из которых достали наполнитель и вместо него разместили необходимые моторчики, провода и микросхемы, а также солнечные панели. Роботы-кролики смогли достоверно воспроизвести повадки настоящих кролей, чтобы привлечь голодных питонов.

Роботы-кролики даже выделяют тепло и запах, как у настоящих кролей. Устройства также оснащены камерами, которые фиксируют приближение питона. При обнаружении змеи роботы оповещают об этом Департамент охраны природы Флориды и лесного хозяйства (SFWMD), и на место происшествия отправляется специалист по отлову питонов, что позволяет провести успешную поимку змеи.

