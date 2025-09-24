У Флориді роботи-кролики відкрили сезон полювання на пітонів: інвазивні змії зазнають поразки (фото)

Бірманські пітони вирізняються своєю скритністю, тому їх дуже важко виявити та виманити на відкритий простір. Але вчені з Флориди знайшли неординарне розв'язання проблеми з виловом інвазивного виду змій.

Управління водних ресурсів Південної Флориди вирішило використовувати роботів-кроликів, щоб відловлювати бірманських пітонів у тропічному природному комплексі Еверглейдс у Флориді. Роботи були встановлені в різних районах Південної Флориди, вони імітують поведінку кролів, щоб виманювати змій з їхніх укриттів. Це допомагає фахівцям з вилову змій позбавлятися інвазивного виду, пише Discover magazine.

"Інвазивні пітони — один із найруйнівніших і найшкідливіших видів в американському Еверглейдсі. Їхні агресивні напади на місцевих тварин позбавляє пантер, хижих птахів, рисей та інших хижаків їхніх основних джерел їжі", — йдеться в заяві SFWMD.

Бірманські пітони є місцевим видом для Південної Азії, але в Південній Флориді вони чужинці, які почали захоплювати Еверглейдс з 1970-х років. Змії потрапили в місцеву екосистему через торгівлю домашніми тваринами. Відтоді вони полюють на місцеві види та загрожують екосистемам Південної Флориди.

Пітони полюють на ссавців, рептилій і птахів, майже не залишаючи здобичі для пантер, рисей і алігаторів. Також пітони є переносниками паразитів і патогенів, які поширюють по всій території Південної Флориди.

У світлі цього Департамент охорони природи та довкілля Флориди (SFWMD) запустив одразу кілька проєктів з контролю популяції пітонів. Ідея з роботами-кроликами стала досить ефективною, вона допомагає виманювати хижаків здалеку.

Роботи були зроблені з м'яких іграшок-кроликів, з яких дістали наповнювач і замість нього розмістили необхідні моторчики, дроти та мікросхеми, а також сонячні панелі. Роботи-кролики змогли достовірно відтворити звички справжніх кролів, щоб привабити голодних пітонів.

Роботи-кролики навіть виділяють тепло і запах, як у справжніх кролів. Пристрої також оснащені камерами, які фіксують наближення пітона. У разі виявлення змії роботи сповіщають про це Департамент охорони природи Флориди та лісового господарства (SFWMD), і на місце події вирушає фахівець з вилову пітонів, що дає змогу провести успішне затримання змії.

