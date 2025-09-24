"Зубной камень" из зеленого нефрита: на зубах 7-летнего ребенка майя нашли необычное украшение

Новое исследование показало, что дети майя, начиная с 7 лет, носили необычные «зубные камни». Это были нефритовые вставки в зубах, которые могли символизировать социальную зрелость или быть частью обряда посвящения.

Ранее археологи уже находили доказательства того, что взрослые майя в доиспанский период носили зубные украшения. Но новое исследование показало, что такие зубные вставки делали не только взрослым, но и детям, пишет LiveScience.

Зубные украшения были популярны в классический (250–900 гг. н.э.) и постклассический (900–1550 гг.) периоды истории майя. Такие украшения носили как мужчины, так и женщины, а в классический период зубные камни были у более чем половины взрослых.

В рамках 6нового исследования ученые изучили три зубка с нефритовыми вставками, которые хранятся в Музее Пополь-Вух в Гватемале. Проанализировав развитие корней у каждого зуба, ученые пришли к выводу, что они принадлежали детям в возрасте от 7 до 10 лет.

Ученые пока точно не могут сказать, принадлежали ли эти зубы одному ребенку.

«К сожалению, эти зубы не связаны с костными останками скелета, поэтому мы не можем точно установить их происхождение и то, принадлежат ли они одному человеку или нескольким разным», - пишут авторы исследования.

Исследователи также подчеркивают, что майя часто намеренно придавали своим зубам необычную форму с помощью напильников. Также часто использовались каменные инструменты, чтобы сделать отверстия в зубах, куда устанавливались драгоценные камни – нефрит, обсидиан или пирит. Эти камни фиксировались на зубах с помощью органического клея.

Анализ трех зубов позволяет предположить, что инкрустации были сделаны при жизни детей, пишут авторы.

Ученые также предупредили, что новое открытие может отражать региональную или местную традицию, не распространенную в мире майя. Также зубные инкрустации могли быть признаком того, что ребенок начал брать на себя взрослые обязанности, такие как работа по дому или другие задачи.

Напомним, цивилизация майя была более многочисленной, чем считалось. Также ученые выяснили, что у майя не было раздробленных городов-государств, а скорее это была взаимосвязанная цивилизация, охватывающая городские и сельские районы.