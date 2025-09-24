"Зубний камінь" із зеленого нефриту: на зубах 7-річної дитини мая знайшли незвичайну прикрасу

Нове дослідження показало, що діти мая, починаючи з 7 років, носили незвичайні "зубні камені". Це були нефритові вставки в зубах, які могли символізувати соціальну зрілість або бути частиною обряду посвячення.

Раніше археологи вже знаходили докази того, що дорослі мая в доіспанський період носили зубні прикраси. Але нове дослідження показало, що такі зубні вставки робили не тільки дорослим, а й дітям, пише LiveScience.

Зубні прикраси були популярні в класичний (250-900 рр. н.е.) і посткласичний (900-1550 рр.) періоди історії мая. Такі прикраси носили як чоловіки, так і жінки, а в класичний період зубні камені мали більш ніж половина дорослих.

У рамках нового дослідження вчені вивчили три зубки з нефритовими вставками, які зберігаються в Музеї Пополь-Вух у Гватемалі. Проаналізувавши розвиток коренів у кожного зуба, вчені дійшли висновку, що вони належали дітям віком від 7 до 10 років.

Вчені поки точно не можуть сказати, чи належали ці зуби одній дитині.

"На жаль, ці зуби не пов'язані з кістковими рештками скелета, тому ми не можемо точно встановити їхнє походження і те, чи належать вони одній людині, чи кільком різним", — пишуть автори дослідження.

Дослідники також підкреслюють, що мая часто навмисно надавали своїм зубам незвичайної форми за допомогою напилків. Також часто використовували кам'яні інструменти, щоб зробити отвори в зубах, куди встановлювали дорогоцінне каміння — нефрит, обсидіан або пірит. Ці камені фіксувалися на зубах за допомогою органічного клею.

Аналіз трьох зубів дає змогу припустити, що інкрустації були зроблені за життя дітей, пишуть автори.

Вчені також попередили, що нове відкриття може відображати регіональну або місцеву традицію, не поширену у світі мая. Також зубні інкрустації могли бути ознакою того, що дитина почала перебирати на себе дорослі обов'язки, як-от робота по дому чи інші завдання.

Нагадаємо, цивілізація мая була більш численною, ніж вважалося. Також учені з'ясували, що у мая не було роздроблених міст-держав, а скоріше це була взаємопов'язана цивілізація, що охоплювала міські та сільські райони.