Найден новый вид гигантского динозавра весом 1000 кг: все еще держал во рту ногу своей добычи

Палеонтологи обнаружили в Аргентине новый для науки вид мегараптора, а также поразительную загадку о питании гиганта. Любопытно, что во рту хищник все еще держал ногу древнего крокодила, ставшего его добычей.

Открытие было сделано в Аргентине, а новый вид мегараптора получил название Joaquinraptor casali. Как следует из названия, мегарапторы – группа плотоядных динозавров, которые выглядели как гигантские версии рапторов из "Парка Юрского периода", пишет Science Alert.

Предполагается, что новый вид мегараптора достигал в длину более 7 метров, а его вес составлял более 1000 кг. В отсутствие тираннозавров в этой части света, хоакинраптор, вероятно, наслаждался жизнью на вершине пищевой цепи.

По словам соавтора исследования, палеонтолога Патагонского института геологии и палеонтологии Лусио Ибираку, ископаемая находка также содержала одно из самых прямых, доступных сегодня, доказательств рациона мегараптора – предполагается, что древние гиганты питались предками крокодилов.

Об этом свидетельствует плечевая кость, обнаруженная учеными между нижними челюстными костями хоакинраптора. Находка позволяет предположить, но не является неоспоримым доказательством того, что новый мегараптор, вероятно, съел крокодилоформа после его смерти.

Команда допускает, что кость ноги могла попасть в пасть хищника и другим путем. Предполагается, что это могло произойти, когда кость была смыта в затопленную пасть уже мертвого мегараптора. С другой стороны, кость не просто касается зубов хищника, но также и имеет следы зубов, что предполагает некоторое воздействие. Одной из версий является то, что хищники, вероятно, могли бороться за другие источники пищи.

Кость ноги крокодиловидного динозавра и челюсть мегараптора в том виде, в котором они были первоначально обнаружены Фото: Nature Communications

Ученые также оценили возраст окаменелости, изучив микроструктуру ее костей. Предполагается, что этот хоакинраптор, вероятно, был половозрелым, однако еще не полностью сформировавшимся. Отметим, что главным образом выводы ученых основаны на микроструктуре фрагмента большеберцовой кости хоакинраптора и расположении обнаруженных там линий задержки роста. В результате, ученые полагают, что возраст динозавра на момент смерти составлял около 19 лет.

Хотя палеонтологи обнаружили лишь фрагменты его челюстей, черепа, передних конечностей, ног и нескольких хвостовых позвонков, это один из самых полных образцов мегараптора, обнаруженных на сегодняшний день.

По словам ученых, в то время как на северных массивах суши доминировали огромные тираннозавры, их отсутствие на юге означало, что рапторы эволюционировали, чтобы занять роль высшего хищника на территории современных Южной Америки и Австралии. Предполагается, что животные могли занимать эту душу вплоть до вымирания в конце мелового периода. Данные также указывают, что останки хоакинраптора датируются примерно 68 миллионами лет, что делает его одним из самых молодых известных мегарапторов.

