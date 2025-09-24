Знайдено новий вид гігантського динозавра вагою 1000 кг: усе ще тримав у роті ногу своєї здобичі

Палеонтологи виявили в Аргентині новий для науки вид мегараптора, а також дивовижну загадку про харчування гіганта. Цікаво, що в роті хижак усе ще тримав ногу стародавнього крокодила, який став його здобиччю.

Відкриття було зроблено в Аргентині, а новий вид мегараптора отримав назву Joaquinraptor casali. Як випливає з назви, мегараптори — група м'ясоїдних динозаврів, які мали вигляд гігантських версій рапторів із "Парку Юрського періоду", пише Science Alert.

Передбачається, що новий вид мегараптора досягав у довжину понад 7 метрів, а його вага становила понад 1000 кг. За відсутності тиранозаврів у цій частині світу, хоакінраптор, ймовірно, насолоджувався життям на вершині харчового ланцюга.

За словами співавтора дослідження, палеонтолога Патагонського інституту геології та палеонтології Лусіо Ібіраку, викопна знахідка також містила один із найпряміших, доступних на сьогодні, доказів раціону мегараптора — припускають, що стародавні гіганти харчувалися предками крокодилів.

Про це свідчить плечова кістка, виявлена вченими між нижніми щелепними кістками хоакінраптора. Знахідка дає змогу припустити, але не є незаперечним доказом того, що новий мегараптор, імовірно, з'їв крокодилоформа після його смерті.

Команда припускає, що кістка ноги могла потрапити в пащу хижака й іншим шляхом. Припускається, що це могло статися, коли кістка була змита в затоплену пащу вже мертвого мегараптора. З іншого боку, кістка не просто торкається зубів хижака, але також і має сліди зубів, що передбачає деякий вплив. Однією з версій є те, що хижаки, ймовірно, могли боротися за інші джерела їжі.

Кістка ноги крокодилоподібного динозавра і щелепа мегараптора в тому вигляді, в якому вони були спочатку виявлені Фото: Nature Communications

Вчені також оцінили вік скам'янілості, вивчивши мікроструктуру її кісток. Передбачається, що цей хоакінраптор, імовірно, був статевозрілим, проте ще не повністю сформованим. Зазначимо, що головним чином висновки вчених ґрунтуються на мікроструктурі фрагмента великогомілкової кістки хоакінраптора і розташуванні виявлених там ліній затримки росту. У результаті, вчені вважають, що вік динозавра на момент смерті становив близько 19 років.

Хоча палеонтологи виявили лише фрагменти його щелеп, черепа, передніх кінцівок, ніг і кількох хвостових хребців, це один із найповніших зразків мегараптора, виявлених на сьогодні.

За словами вчених, тоді як на північних масивах суші домінували величезні тиранозаври, їхня відсутність на півдні означала, що раптори еволюціонували, щоб посісти роль вищого хижака на території сучасних Південної Америки та Австралії. Передбачається, що тварини могли займати цю душу аж до вимирання наприкінці крейдяного періоду. Дані також вказують, що рештки хоакінраптора датуються приблизно 68 мільйонами років, що робить його одним із наймолодших відомих мегарапторів.

