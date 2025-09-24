Быстро и безопасно: этот ядерный двигатель может сократить время полета на Марс в три раза

Ученые считают, что новая конструкция ядерного ракетного двигателя может сделать межпланетные полеты в Солнечной системе более быстрыми и эффективными с точки зрения расхода топлива.

Related video

В относительно ближайшем будущем пилотируемые полета на Марс, а также к более другим мирам Солнечной системы могут осуществляться с помощью ракет, оснащенных ядерными двигателями. Ученые представили проект нового типа ядерного ракетного двигателя, который, как они считают, позволит совершать межпланетные полеты намного быстрее. Этот двигатель использует энергию деления ядер жидкого урана для нагрева топлива. Статья американских ученых, описывающих новых ядерный ракетный двигатель, опубликована в журнале Acta Astronautica, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ядерные ракетные двигатели используют энергию деления ядер атомов для создания тяги. Традиционные ядреные ракетные двигатели, которые разрабатывались в прошлом столетии и разрабатываются сейчас, состоят из ядерного реактора для создания тепла, рабочего тела и сопла. Рабочим телом зачастую является водород, которые подается в активную зону реактора, где он нагревается реакцией деления ядер и выбрасывается через сопло, создавая тягу.

Ученые представили новую конструкцию ядерного ракетного двигателя, который они назвали центробежным ядреным ракетным двигателем (CNTR). Этот двигатель использует жидкий уран для нагрева топлива и создания тяги.

Традиционные ядерные ракетные двигатели используют твердый уран в реакциях деления, которые нагревают жидкое водородное топливо, которое выходит и создает необходимую тягу. В CNTR жидкий уран находится во вращающемся цилиндре, что усиливает реакцию деления и повышает эффективность двигателя.

По словам ученых, CNTR может позволить космическим кораблям летать на большие расстояния, используя меньше топлива. Это позволит совершать быстрые и регулярные полеты между Землей и Луной. Также новый ядерный ракетный двигатель позволит совершать полет на Марс и обратно примерно за 420 дней, а не за 2,5 — 3 года с помощью современных ракет с химическими двигателями.

Новый ядерный ракетный двигатель позволит совершать полет на Марс и обратно примерно за 420 дней Фото: NASA

При этом ученые считают, что космические корабли смогут быстрее летать к мирам Солнечной системы, которые находятся за Марсом и при этом расход топлива будет меньше, чем у обычных химических двигателей.

Авторы исследования говорят, что в качестве топлива можно будет использовать не только водород, но и другие вещества. Некоторые из них можно будет получить из астероидов, комет и объектов пояса Койпера (находится за последней планетой Нептун) во время полета, что, позволит совершать очень далекие путешествия в Солнечной системе.

По словам ученых, CNTR имеет удельный импульс, который характеризует эффективность создания тяги, в два раза больший, чем у разрабатываемых ядреных ракетных двигателей и в 4 раза больший, чем у химических ракетных двигателей.

Ученые хотят спроектировать новые ракетный двигатель, разработку которого финансирует NASA, в течение ближайших пяти лет. Если этот проект будет успешным, то ученые считают, что уже через 15-20 лет космические корабли смогут путешествовать по Солнечной системе гораздо быстрее и безопаснее, избежав взрывных последствий, характерных для обычных химических ракетных двигателей.

Как уже писал Фокус, у ученых есть объяснение, как появилась наименее изученная планета Солнечной системы. Исследование предполагает, что столкновение двух объектов с похожей массой может объяснить образование Меркурия.

Также Фокус писал о том, что США запустили аппараты для прогнозирования космической погоды. Аппараты направляются к точке Лагранжа L1 за 1,5 миллиона километров от Земли для мониторинга солнечной активности.