Солнечные бури под контролем: США запустили аппараты для прогнозирования космической погоды (видео)

В городе Флорида (США) из космического центра Кеннеди стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX с тремя научными зондами на борту. Аппараты направляются к точке Лагранжа L1 за 1,5 миллиона километров от Земли для мониторинга солнечной активности.

Как сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), миссия призвана революционизировать прогнозирование космической погоды. Три зонда сегодня начали путешествие для изучения солнечных бурь, которые могут парализовать технологические системы на нашей планете.

Научные цели миссии

Главный аппарат — Space Weather Follow-on (SWFO-L1), которым руководит Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA). Он будет специализироваться на раннем обнаружении опасных солнечных явлений.

"Это не может остановить приближающуюся угрозу, но может дать нам время подготовиться", — отметила представитель NOAA Ирен Паркер.

Второй зонд — межзвездный картографический аппарат — будет исследовать высокоэнергетические частицы Солнца и гелиосферу. Это защитный магнитный пузырь нашей Солнечной системы.

Практическое применение данных

Полученная информация позволит спасти жизни и избежать миллиардных убытков.

Власти смогут предупреждать пилотов о сбоях GPS-систем, обеспечивать безопасность, астронавтов на орбите, защищать энергосети от перегрузок.

Третий аппарат — обсерватория Каррутерс Геокорона — будет изучать земную экзосферу. Исследование поможет понять, как космическая погода влияет на верхние слои атмосферы нашей планеты.

Технические детали миссии

Все три аппарата будут путешествовать к точке Лагранжа L1 — специальной орбитальной позиции между Землей и Солнцем. Эта точка обеспечивает идеальные условия для наблюдения за солнечной активностью.

Напомним, солнечные бури возникают из-за радиационных вспышек на поверхности Солнца. Они могут выводить из строя системы мобильной связи, авиационное оборудование, спутниковые сети и энергетические системы.

В 2022 году мощная солнечная буря разрушила 40 спутников SpaceX, нанеся ущерб на $100 миллионов ($4,2 миллиарда грн). Ученые считают, что подобные явления будут учащаться из-за увеличения солнечной активности.

