Сонячні бури під контролем: США запустили апарати для прогнозування космічної погоди (відео)

У місті Флорида (США) з космічного центру Кеннеді стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX з трьома науковими зондами на борту. Апарати направляються до точки Лагранжа L1 за 1,5 мільйона кілометрів від Землі для моніторингу сонячної активності.

Як повідомляє Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA), місія покликана революціонізувати прогнозування космічної погоди. Три зонди сьогодні розпочали подорож для вивчення сонячних бурь, які можуть паралізувати технологічні системи на нашій планеті.

Наукові цілі місії

Головний апарат — Space Weather Follow-on (SWFO-L1), яким керує Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Він спеціалізуватиметься на ранньому виявленні небезпечних сонячних явищ.

"Це не може зупинити загрозу, що наближається, але може дати нам час підготуватися", — зазначила представниця NOAA Ірен Паркер.

Другий зонд — міжзоряний картографічний апарат — досліджуватиме високоенергетичні частинки Сонця та геліосферу. Це захисна магнітна бульбашка нашої Сонячної системи.

Практичне застосування даних

Отримана інформація дозволить врятувати життя та уникнути мільярдних збитків.

Влада зможе попереджати пілотів про збої GPS-систем, забезпечувати безпеку, астронавтів на орбіті, захищати енергомережі від перевантажень.

Третій апарат — обсерваторія Каррутерс Геокорона — вивчатиме земну екзосферу. Дослідження допоможе зрозуміти, як космічна погода впливає на верхні шари атмосфери нашої планети.

Технічні деталі місії

Всі три апарати подорожуватимуть до точки Лагранжа L1 — спеціальної орбітальної позиції між Землею та Сонцем. Ця точка забезпечує ідеальні умови для спостереження за сонячною активністю.

Нагадаємо, сонячні бури виникають через радіаційні спалахи на поверхні Сонця. Вони можуть виводити з ладу системи мобільного зв'язку, авіаційне обладнання, супутникові мережі та енергетичні системи.

У 2022 році потужна сонячна буря зруйнувала 40 супутників SpaceX, завдавши збитків на $100 мільйонів ($4,2 мільярда грн). Науковці вважають, що подібні явища будуть частішати через збільшення сонячної активності.

