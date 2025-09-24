Заполняет 85% Вселенной: физики считают, что частицы темной материи, возможно, уже обнаружены

Гипотетические частицы под названием аксионы считаются главными кандидатами на роль темной материи, которая составляет 85% массы Вселенной. До сих пор их обнаружить не удалось. Но физики считают, что похожие на аксионы частицы уже были обнаружены и остаются скрытыми в данных экспериментов на Большом адронном коллайдере.

Физики десятилетиями искали гипотетические частицы аксионы, поскольку они являются главным кандидатом на то, из чего состоит темная материя. Эта невидимая субстанция взаимодействует с обычной материей только с помощью гравитации и не взаимодействует со светом. Авторы исследования, опубликованного в журнале Physical Review Letters, считают, что в данных прошлых экспериментов на Большом адронном коллайдере скрываются свидетельства существования похожих на аксионы частиц, пишет New Scientist.

С помощью самого большого ускорителя частиц в мире, Большого адронного коллайдера, физики открывают новые частицы, ускоряя и сталкивая их с другими, уже хорошо изученными частицами, такими как протоны и ионы. Теперь физики считают, что столкновения протонов или ионов иногда могут создать частицу, которая похожа на частицы темной материи.

Существеннее гипотетических аксионов было предсказано в 70-х годах прошлого века в рамках объяснения того, почему во Вселенной существует больше материи, чем антиматерии. Поиск признаков существования аксионов пока не увенчался успехом, но он повысил вероятность существования других частиц, похожих на аксионы. Поскольку они имеют очень малую массу, они были бы похожи на частицы света, или фотоны, которые не имеют массы и их столкновение происходило на Большом адронном коллайдере.

Это происходит, когда ускоренные протоны или ионы приобретают такую ​​энергию, что начинают излучать фотоны при сближении, в результате чего окружающие их фотоны также сталкиваются. Физики смоделировали этот сценарий, но вместо фотонов использовали похожие на аксионы частицы.

Расчеты показали, что ускоренные протоны будут выпускать больше похожих на аксионы частиц, чем ионы, но и те, и другие будут одновременно выпускать фотоны. В результате физики выяснили, что столкновения протонов с ионами свинца являются хорошим способом поиска признаков столкновения аксионов с фотонами. Такое столкновение между протонами и ионами свинца было проведено на Большом адронном коллайдере в 2016 году. Ученые считают, что данные этого эксперимента могут скрывать следы ранее не обнаруженных похожих на аксионы частиц.

Но проблема в том, что доступ к старым данным экспериментов на ускорителе частиц затруднен из-за последующих изменений в программном обеспечении. Но физики считают, что предстоящие эксперименты на Большом адронном коллайдере могут оказаться более многообещающими, ведь можно настроить детекторы на обнаружение конкретного сигнала неизвестных частиц.

Ученые считают, что это открытие привело бы к более глубокому пониманию физики элементарных частиц и того, как известные частицы могут играть роль в определении состава таинственной темной материи.

