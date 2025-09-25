Сеть антенн в Китае отправляет сигналы к центру Земли: китайцы ищут скрытые богатства

В Китае создали гигантскую сеть антенн, которая охватывает территорию, превышающую площадь Нью-Йорка в 5 раз. Эта система вывела Пекин в лидеры по разведке критически важных полезных ископаемых.

Геологи в Центральном Китае используют передатчик мощностью 500 киловатт для передачи сигналов вглубь Земли, чтобы отыскать спрятанные глубоко под поверхностью минералы, пишет Independent.

Многие страны мира занимаются поиском минералов, которые критически важны для зеленой энергетики. Китай в этой гонке сделал ставку на передовые методы электромагнитной разведки, чтобы отыскать месторождения кобальта, лития и других редкоземельных элементов.

Совсем недавно китайские геологи заявили об обнаружении крупнейшего в мире месторождения золота, а также очень крупных запасов лития.

В своей статье в журнале Geophysical & Geochemical Exploration китайские ученые впервые представили обзор собственных передовых технологий для поиска ископаемы в стране.

Последнее столетие разведка полезных ископаемых во всем мире проводилась методом измерения удельного сопротивления постоянному току – это физическая величина, показывающая способность материала препятствовать прохождению электрического тока. Этот метод позволяет прогнозировать тип руды, залегающий под поверхностью земли.

Но поверхностные месторождения постепенно истощаются, что вынуждает геологов искать руду на глубине от 500 до 2000 метров под землей. Поиск руды на такой глубине является сложной задачей, потому как и без того слабые сигналы заглушаются помехами от линий электропередач, горнодобывающих работ, а также городской инфраструктуры.

«Высокомощные и сверхмощные электромагнитные технологии, усиливая передаваемый ток, решают эти проблемы. Это увеличивает глубину обнаружения, позволяет проводить 3D-разведку и стимулирует технологические и прикладные инновации», - говорится в статье.

В этом исследовании рассматривается множество современных приборов, которые используются в Китае и за рубежом. Все они по выходной мощность относятся к «высокомощным» и «сверхмощным».

Анализ показывает, что на сегодняшний день все государственные системы сверхвысокой электромагнитной разведки, превышающие 100 кВт, существуют только в Китае.

В Китае была построена сеть современных передатчиков мощностью более 100 кВт, сигналы которых заглушают посторонний шум. Также Пекин запустил проект «Беспроводной электромагнитный метод» - это гигантская система передатчиков с двумя антенными линиями, одна из которых тянется на 80 км, а вторая – на 120 км по всей стране.

Мощность этой системы настолько велика, что сигналы от нее можно обнаружить в таких регионах, как Тибет, Внутренняя Монголия и Гуандун, охватывая расстояния более 2 тыс. км. По словам китайских ученых, даже в отдаленном регионе Сюнъань передаваемый сигнал в 7 раз сильнее фонового шума.

