Мережа антен у Китаї відправляє сигнали до центру Землі: китайці шукають приховані багатства

У Китаї створили гігантську мережу антен, яка охоплює територію, що перевищує площу Нью-Йорка в 5 разів. Ця система вивела Пекін у лідери з розвідки критично важливих корисних копалин.

Related video

Геологи в Центральному Китаї використовують передавач потужністю 500 кіловат для передачі сигналів углиб Землі, щоб відшукати заховані глибоко під поверхнею мінерали, пише Independent.

Багато країн світу займаються пошуком мінералів, які критично важливі для зеленої енергетики. Китай у цих перегонах зробив ставку на передові методи електромагнітної розвідки, щоб відшукати родовища кобальту, літію та інших рідкісноземельних елементів.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зовсім недавно китайські геологи заявили про виявлення найбільшого у світі родовища золота, а також дуже великих запасів літію.

У своїй статті в журналі Geophysical & Geochemical Exploration китайські вчені вперше представили огляд власних передових технологій для пошуку копалини в країні.

Останнє століття розвідка корисних копалин в усьому світі проводилася методом вимірювання питомого опору постійному струму — це фізична величина, що показує здатність матеріалу перешкоджати проходженню електричного струму. Цей метод дає змогу прогнозувати тип руди, що залягає під поверхнею землі.

Але поверхневі родовища поступово виснажуються, що змушує геологів шукати руду на глибині від 500 до 2000 метрів під землею. Пошук руди на такій глибині є складним завданням, тому що і без того слабкі сигнали заглушаються перешкодами від ліній електропередач, гірничодобувних робіт, а також міської інфраструктури.

"Високопотужні та надпотужні електромагнітні технології, посилюючи переданий струм, вирішують ці проблеми. Це збільшує глибину виявлення, дає змогу проводити 3D-розвідку і стимулює технологічні та прикладні інновації", — йдеться у статті.

У цьому дослідженні розглядається безліч сучасних приладів, які використовуються в Китаї та за кордоном. Усі вони за вихідною потужністю належать до "високопотужних" і "надпотужних".

Аналіз показує, що на сьогодні всі державні системи надвисокої електромагнітної розвідки, що перевищують 100 кВт, існують тільки в Китаї.

У Китаї було побудовано мережу сучасних передавачів потужністю понад 100 кВт, сигнали яких заглушають сторонній шум. Також Пекін запустив проєкт "Бездротовий електромагнітний метод" — це гігантська система передавачів із двома антенними лініями, одна з яких тягнеться на 80 км, а друга — на 120 км по всій країні.

Потужність цієї системи настільки велика, що сигнали від неї можна виявити в таких регіонах, як Тибет, Внутрішня Монголія і Гуандун, охоплюючи відстані понад 2 тис. км. За словами китайських учених, навіть у віддаленому регіоні Сюн'ань сигнал, що передається, у 7 разів сильніший за фоновий шум.

Нагадаємо, вчені з'ясували, де вигідніше видобувати платину та інші цінні метали: на астероїдах і Місяці. Дослідники вважають, що видобуток корисних копалин у космосі є перспективною та економічно вигідною ідеєю. І всі вони вказують на те, що більш ефективно видобувати метали платинової групи на Місяці і для цього є причина.