Все живое на Земле может светиться невидимым светом: он исчезает после смерти (фото)

Эксперимент ученых из Университета Калгари и Национального исследовательского совета Канады показала, что жизнь в разных организмах на Земле по-настоящему светится.

Related video

Необычный эксперимент был проведен на мышах и листьях растений, который предоставил физические доказательства феномена «биофотонов». Иными словами, это свечение, которое исчезает после смерти живого организма. Теперь ученые предполагают, что все живое на Земле, включая людей, может в буквальном смысле светиться здоровьем, пишет Science Alert.

Команда из Калгарийского университета под руководством физика Вахидв Салари наблюдали сверхслабое фотонное излучение (СФЭ) у животных и растений, которое прекращалось после их смерти.

Такое явление, как биофотон давно известен науке, но все еще остается спорной идеей. Она заключается в то, что разные биологические процессы могут генерировать яркие световые вспышки в форме хемилюминесценции. Уже десятилетия наука регистрирует спонтанное распыление световых волн длиной от 200 до 1000 нанометров среди самых разных живых клеток.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Предполагается, что источником этих вспышек являются активные формы кислорода, которые живые клетки могут производить при стрессовых воздействиях, таких как тепло, яд, патогены или недостаток питательных веществ.

В рамках эксперимента мышей помещали в темные ящики и проводили визуализацию на протяжении часа. После этого грызунов умертвляли и проводили визуализацию еще раз. При этом мертвых мышей согревали, чтобы температура их тела не менялась.

Исследователи зарегистрировали отдельные фотоны в видимом диапазоне света, исходящие из клеток мыши до и после смерти. Разница в количестве этих фотонов была очевидной, со значительным снижением после эвтаназии.

Этот же эксперимент проводился на листьях кресс-салата и шеффлера (карликовое зонтичное дерево), в котором результаты были похожими. Стресс, нанесенный растениям физическими повреждениями и воздействием химических веществ, предоставил убедительные доказательства того, что активные формы кислорода действительно могут быть причиной мягкого свечения.

«Наши результаты показывают, что поврежденные участки всех листьев были значительно ярче неповрежденных в течение всех 16 часов съемки», — сообщают исследователи.

Эксперимент позволяет предположить, что даже самое слабое из неземных свечений, испускаемых клетками, подвергшимися стрессу, возможно, когда-нибудь сможет подсказать нам, насколько мы здоровы.

Напомним, за 30 секунд до смерти люди видят одну и ту же картину. Исследователи впервые в истории записали мозговую деятельность до и после смерти человека.