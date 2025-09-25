Усе живе на Землі може світитися невидимим світлом: воно зникає після смерті (фото)

Експеримент учених з Університету Калгарі та Національної дослідницької ради Канади показав, що життя в різних організмах на Землі по-справжньому світиться.

Незвичайний експеримент був проведений на мишах і листі рослин, який надав фізичні докази феномена "біофотонів". Іншими словами, це світіння, яке зникає після смерті живого організму. Тепер учені припускають, що все живе на Землі, включно з людьми, може в буквальному сенсі світитися здоров'ям, пише Science Alert.

Команда з Калгарійського університету під керівництвом фізика Вахідв Саларі спостерігали надслабке фотонне випромінювання (СФЕ) у тварин і рослин, яке припинялося після їхньої смерті.

Таке явище, як біофотон давно відоме науці, але все ще залишається спірною ідеєю. Вона полягає в тому, що різні біологічні процеси можуть генерувати яскраві світлові спалахи у формі хемілюмінесценції. Уже десятиліття наука реєструє спонтанне розпорошення світлових хвиль довжиною від 200 до 1000 нанометрів серед найрізноманітніших живих клітин.

Передбачається, що джерелом цих спалахів є активні форми кисню, які живі клітини можуть виробляти під час стресових впливів, як-от тепло, отрута, патогени або нестача поживних речовин.

У рамках експерименту мишей поміщали в темні ящики та проводили візуалізацію протягом години. Після цього гризунів умертвляли і проводили візуалізацію ще раз. При цьому мертвих мишей зігрівали, щоб температура їхнього тіла не змінювалася.

Дослідники зареєстрували окремі фотони у видимому діапазоні світла, що виходили з клітин миші до і після смерті. Різниця в кількості цих фотонів була очевидною, зі значним зниженням після евтаназії.

Цей самий експеримент проводили на листках крес-салату і шеффлера (карликове парасолькове дерево), в якому результати були схожими. Стрес, нанесений рослинам фізичними ушкодженнями та впливом хімічних речовин, надав переконливі докази того, що активні форми кисню дійсно можуть бути причиною м'якого світіння.

"Наші результати показують, що пошкоджені ділянки всіх листків були значно яскравішими за неушкоджені протягом усіх 16 годин зйомки", — повідомляють дослідники.

Експеримент дає змогу припустити, що навіть найслабше з неземних світінь, що випускаються клітинами, які зазнали стресу, можливо, коли-небудь зможе підказати нам, наскільки ми здорові.

