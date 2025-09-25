Два древних зуба меняют эволюцию гигантов ледникового периода: 1000 лет непрерывно скрещивались

Новый анализ окаменелостей показал, что два ранее обнаруженных окаменелых зуба принадлежат гибридам шерстистого и колумбийского мамонтов. Это открытие меняет наше представление об эволюции гигантов ледникового периода.

В новом исследовании ученые проанализировали два окаменелых зуба и обнаружили, что виды мамонтов в Северной Америке неоднократно скрещивались в течение тысяч лет, создавая гибридное потомство. Результаты нового исследования, по словам ученых, меняют наши знания об эволюции этих гигантов ледникового периода и об их реакции на резкие климатические изменения, пишет IFLScience.

Эволюция гигантов ледникового периода

Раньше считалось, что шерстистый мамон (Mammuthus primigenius), обитавший на территории современной Канады и севера США, и колумбийский мамонт (M. columbi), обитавший южнее, не имели между собой практически никакого родства. Любопытно, что эти два вида приспособлены к разным климатическим условиям и источникам пищи. До этого момента ученым мало что было известно о степени скрещивания между этими видами, а потому считалось, что они вели почти независимый образ жизни. Новые данные указывают на то, что это не так.

Окаменелости зубов были обнаружены учеными в Канаде и, как указывают данные, принадлежат разным мамонтам. Генетический анализ показал, что оба они были гибридами шерстистого и колумбийского мамонтов. Авторы исследования также полагают, что шерстистые мамонты распространились с колумбийскими мамонтами. Более того, открытие доказывает, что между этими двумя видами действительно существовала длительная гибридизация.

Возраст более молодой окаменелости составляет около 25 000 лет и она содержит ДНК колумбийского мамонта – 35%, возраст второй – около 36 000 лет, она содержит 21% ДНК колумбийского мамонта. Эти данные указывают на то, что два вида мамонтов, вероятно, многократно скрещивались в течение нескольких тысяч лет, что опровергает традиционные представления об эволюции.

По слова соавтора исследования, профессора Адриана Листера, результаты также способствуют растущему пониманию того, что гибридизация была важным фактором эволюции. Фактически, многие виды возникли именно таким образом, что не соответствует стандартному дарвиновскому представлению об эволюции.

Один из гибридных коренных зубов мамонта, проанализированных в исследовании Фото: University in Canada

Скрещивание длиной в тысячи лет

Ранее ученые представляли генеалогическое древо в виде линий меняющихся с течением времени, однако порой может произойти некое скрещивание, способное создать совершенно новую ветвь древа. Более внимательное изучение половых хромосом гибридов показало, что межвидовые контакты происходили в основном между самцами колумбийских мамонтов и самками шерстистых мамонтов.

Ученые отмечают, что выводы основаны на исследовании 2021 года, когда та же группа обнаружила свидетельства существования гибридов мамонтов в Сибири, извлекая ДНК возрастом 1,2 миллиона лет из зубного степного мамонта. Отметим, что на тот момент это была самая древняя из когда-либо обнаруженных ДНК. Анализ показал, что мамонт с Крестовки принадлежал к отдельной линии степных мамонтов, которые скрещивались с шерстистыми мамонтами в результате гибридизации, которая, как считается, дала начало колумбийскому мамонту.

Считается, что подобные события гибридизации увеличивают генетическое разнообразие в популяциях мамонтов, что, как правило, повышает шансы вида адаптироваться к изменениям окружающей среды. Понимание того, как мамонты эволюционировали в ответ на меняющиеся условия ледникового периода, может иметь значение для других древних животных и даже современных видов, таких как слоны.

Напомним, ранее мы писали о том, что мамонт совершил удивительное путешествие к поселению древних людей 14 тысяч лет назад.

