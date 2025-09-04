В Сибири обнаружили мамонта, которому более 1 млн лет: содержание его ДНК ошарашило ученых

В сибирской пустыне обнаружен мамонт возрастом 1,1 миллиона лет. Анализ его микробной ДНК позволил ученым обнаружить бактерии, связанные с хозяином, в останках вымерших животных.

Это вызвало у ученых большой восторг, ведь пролило новый свет на микробиом мамонтов, пишет BBC Wildlife.

Команда ученых идентифицировала 310 микроорганизмов из различных тканей мамонтов, от зубов до голени. И, хотя считается, что большинство этих микроорганизмов происходят из окружающей среды после смерти, шесть из них были идентифицированы как "ассоциированные с хозяином", что означает, что они жили симбиотически внутри или на своих хозяевах.

Ученые обнаружили геномные доказательства существования микроорганизма, связанного с хозяином, известного как Erysipelothrix, который был самым старым из когда-либо найденных.

Erysipelothrix — это тип бактерий, который ранее был выделен у собак, свиней, крупного рогатого скота и людей и, как считается, участвует в развитии эндокардита — потенциально смертельной инфекции внутренней оболочки сердца.

Доказательства существования бактерий, похожих на Erysipelothrix, были также обнаружены в костях шерстистых мамонтов из другого периода времени и места. Присутствие Erysipelothrix в обоих видах мамонтов свидетельствует о том, что эта бактерия имеет долговременную связь с этой группой и, возможно, имела определенное влияние на эволюцию мамонтов.

Исследование выявило геномные доказательства существования еще пяти видов бактерий, связанных с хозяином, включая Pasteurella и Streptococcus.

Несмотря на свою несколько плохую репутацию, бактерии не являются "вредными" по своей природе. На самом деле многие виды, идентифицированные в этом исследовании, включая Erysipelothrix, Pasteurella и Streptococcus, могут быть безвредными или даже полезными и вызывать заболевания только при определенных условиях. Например, Pasteurella участвует в производстве янтарной кислоты — природной кислоты, которая играет важную роль в метаболизме и производстве энергии.

"Это последнее исследование не только собрало гигантскую базу данных, которая станет основой для дальнейших исследований микробиомов мамонтов, но и показало, что можно обнаружить бактерии, связанные с хозяином, в останках вымерших животных", — говорится в материале.

Отмечается, что это исследование имеет потенциал изменить представление о долгосрочном здоровье вымерших животных и о том, как их микробиомы могли повлиять на их эволюционное развитие.

