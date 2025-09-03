Ученые не могут найти самого маленького примата в мире: он испарился из собственного дома

Исследователи рассказали о самом крошечном примате в мире, чье тело в длину без хвоста не превышает 9,5 сантиметров. Ученые обнаружили, что существование вида уже находится под угрозой по целому ряду причин.

Земля является домом для невероятного количества животных и некоторые из них могут быть довольно большими – например, гориллы. С другой стороны на планете обитают и весьма миниатюрные животные – например, длина мышиного лемура мадам Берты составляет всего 9-9,5 сантиметров без хвоста, если учесть хвост, можно добавить еще 12-14 сантиметров. Это делает его самым маленьким видом приматов в мире, пишет IFLScience.

Самый крохотный примат в мире

Впервые мышиные лемуры мадам Берты были обнаружены в 1992 год на Мадагаскаре среди сухих лиственных лесов юго-западного региона Менабе. Здесь представители этого вида проводят большую часть в одиночестве на ветвях деревьев. Впрочем, известно, что представители этого вида предпочитают спать группами, но во время поисков пищи предпочитают одиночество.

Известно, что мышиные лемуры мадам Берты питаются насекомыми и мелкими позвоночными, а также фруктами и цветами, а основу их рациона составляет "медвяная роса" – сладкое вещество, выделяемое нимфами цикадки Flatida coccinea. Ученые считают, что это также объясняет, почему мышиные лемуры мадам Берты обитают лишь на ограниченной территории. Дело в том, что медвяная роса – это продукт жизнедеятельности насекомого, питающегося особым видом лианы (деревянистой лианы), которая встречается только в лесах, где обитают эти лемуры.

Самый маленький примат в мире в опасности

По словам исследователей, леса, в которых обитают мышиные лемуры мадам Берты, увы, находятся под угрозой исчезновения по ряду причин, в том числе:

потеря среды обитания;

деградация среды обитания;

заготовка древесины;

незаконная вырубка лесов.

Увы, решение этой проблемы оказалось не таким простым, как считали ученые. Отсутствие эффективного правоприменения на территориях, которые должны быть охраняемыми, также представляет собой серьезную проблему.

Эту проблему стремятся решить защитники природы, поскольку популяция мышиных лемуров мадам Берты продолжает сокращаться, если уже не исчезла. В 2022 году, несмотря на многолетний мониторинг, исследовательская группа Немецкого центра приматов сообщила, что лемур, возможно, вымер.

Дело в том, что ежемесячный мониторинг популяции мышиных лемуров мадам Берты не зафиксировал ни одного наблюдения или отлова на исследуемой территории площадью 80 гектаров с 2018 года. Это при том, что раньше обнаружение животных на этой территории казалось обычным делом.

Впрочем, ученые признают, что пока невозможно доказать вымер ли вид или просто находится в плачевном состоянии. Так или иначе, исследователям потребуется много усилий, чтобы сохранить популяцию, если это вообще возможно.

