Учені не можуть знайти найменшого примата у світі: він випарувався з власної домівки

Дослідники розповіли про найкрихітнішого примата у світі, чиє тіло в довжину без хвоста не перевищує 9,5 сантиметрів. Учені виявили, що існування виду вже перебуває під загрозою через цілу низку причин.

Related video

Земля є домівкою для неймовірної кількості тварин і деякі з них можуть бути досить великими — наприклад, горили. З іншого боку, на планеті мешкають і вельми мініатюрні тварини — наприклад, довжина мишачого лемура мадам Берти становить всього 9-9,5 сантиметрів без хвоста, якщо врахувати хвіст, можна додати ще 12-14 сантиметрів. Це робить його найменшим видом приматів у світі, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Найкрихітніший примат у світі

Вперше мишачі лемури мадам Берти були виявлені в 1992 рік на Мадагаскарі серед сухих листяних лісів південно-західного регіону Менабе. Тут представники цього виду проводять більшу частину на самоті на гілках дерев. Утім, відомо, що представники цього виду воліють спати групами, але під час пошуків їжі віддають перевагу самотності.

Відомо, що мишачі лемури мадам Берти харчуються комахами та дрібними хребетними, а також фруктами й квітами, а основу їхнього раціону становить "медвяна роса" — солодка речовина, що виділяється німфами цикадки Flatida coccinea. Вчені вважають, що це також пояснює, чому мишачі лемури мадам Берти мешкають лише на обмеженій території. Річ у тім, що медвяна роса — це продукт життєдіяльності комахи, яка харчується особливим видом ліани (дерев'янистої ліани), що трапляється тільки в лісах, де мешкають ці лемури.

Найменший примат у світі в небезпеці

За словами дослідників, ліси, в яких мешкають мишачі лемури мадам Берти, на жаль, перебувають під загрозою зникнення з низки причин, зокрема:

втрата середовища проживання;

деградація середовища проживання;

заготівля деревини;

незаконне вирубування лісів.

На жаль, розв'язання цієї проблеми виявилося не таким простим, як вважали вчені. Відсутність ефективного правозастосування на територіях, які мають бути охоронюваними, також є серйозною проблемою.

Цю проблему прагнуть вирішити захисники природи, оскільки популяція мишачих лемурів мадам Берти продовжує скорочуватися, якщо вже не зникла. У 2022 році, попри багаторічний моніторинг, дослідницька група Німецького центру приматів повідомила, що лемур, можливо, вимер.

Річ у тім, що щомісячний моніторинг популяції мишачих лемурів мадам Берти не зафіксував жодного спостереження або вилову на досліджуваній території площею 80 гектарів з 2018 року. Це при тому, що раніше виявлення тварин на цій території здавалося звичайною справою.

Утім, учені визнають, що наразі неможливо довести, чи вимер вид, чи просто перебуває в жалюгідному стані. Так чи інакше, дослідникам знадобиться багато зусиль, щоб зберегти популяцію, якщо це взагалі можливо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені дізналися, чому найбільші людиноподібні примати не вижили.

Раніше Фокус писав про те, що найбільший літаючий птах у світі мчить в Антарктиду з розмахом крил 3,5 м і швидкістю 20 м/с.