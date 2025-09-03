Найбільший літаючий птах у світі мчить в Антарктиду з розмахом крил 3,5 м і швидкістю 20м/с

Сніговий альбатрос вважається найбільшим у світі птахом принаймні за розмахом крил. Однак учені попереджають, що в нього є гідні суперники на звання "найбільшого птаха" за іншими показниками.

Найбільший птах, що літає, за розмахом крил — сніговий альбатрос, також відомий як мандрівний альбатрос, з дивовижний розмахом крил до 3,5 метра від кінчика до кінчика. Однак у представників цього виду, що поневіряється океаном, є конкуренти, які претендують на це звання за іншими показниками, пише IFLScience.

Найбільший птах, що літає, за розмахом крил

Дослідники вже з'ясували, що снігові альбатроси проводять більшу частину життя, ширяючи над просторами Південного океану, але зрідка вони повертаються для розмноження на віддалені субантарктичні острови, наприклад, Південна Гвінея або Антиподи. Величезний розмах крил цих птахів, як вважають вчені, ідеально підходить для такого способу життя, даючи змогу птахам долати величезні відстані в одних із найсуворіших вод на Землі.

Спостереження показують, що деякі популяції здатні обігнути Антарктиду двічі, а то й тричі на рік, долаючи неймовірні відстані в 120 000 кілометрів і більше. Вони здатні розвивати дивовижну швидкість, проносячись повітрям зі швидкістю близько 20 метрів на секунду.

Під час перельотів птахи підтримують сили раціоном, що складається з риби, а також ракоподібних і кальмарів, яких ловлять на мілководді. Деякі спостереження також показали, що альбатроси здатні слідувати за кораблями, що відпливають, по кілька днів, сподіваючись зловити трохи риби, що впала за борт.

Наукова назва виду Diomedea exulans натхненна грецьким міфом про Діомеда, чиї вчинки перетворилися на птахів. Деякі дослідники стверджують, що їх можна розділити на чотири окремі види:

D.antipodensis;

D. dabbenena;

D. exulans;

D. gibsoni.

Сьогодні снігові альбатроси перебувають під загрозою зникнення і занесені до Червоного списку — у дикій природі залишилося лише близько 20 000 особин. Ба більше, вчені прогнозують, що глобальна популяція виду скорочуватиметься.

Водночас сніговий альбатрос вважається найбільшим з нині живих птахів, що літають, за розмахом крил. За ними йдуть великий білий пелікан (Pelecanus onocrotalus) і південний королівський альбатрос (Diomedea epomophora).

Найважчий птах, що літає

Найважчим птахом, що літає, у світі вважається дрохва-корі (Ardeotis kori), що мешкає у двох різних ареалах у Південній і Східній Африці. Найбільший підтверджений екземпляр, за словами вчених, важив 18,14 кг, проте в середньому самці зазвичай важать близько 11 кг при розмаху крил 2,75 метра.

Спостереження показують, що ці птахи, як правило, не перебувають у повітрі довго: більшу частину життя африканська дрохва проводить на землі та літає тільки в разі крайньої потреби, наприклад, щоб уникнути хижаків.

Ще один претендент на звання найбільшого птаха у світі

За словами вчених, андський кондор також є претендентом на звання найбільшого хижого птаха, найбільшого хижого птаха і найбільшого наземного птаха, що літає, у Західній півкулі. Розмах крил представників цього виду сягає 3,2 метра, а вага — колосальних 15 кг. Усе це робить андського кондора найважчим птахом у світі, що літає.

Андський кондор (Vultur gryphus) — майстер крейсерських польотів. Дослідження показали, що він махає крилами лише 1% свого польотного часу. В одному з досліджень учені зафіксували, що дна особина змогла пролетіти п'ять годин, жодного разу не змахнувши крилами та подолавши при цьому 172 кілометри.

