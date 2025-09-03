Крупнейшая летающая птица в мире мчит в Антарктиду с размахом крыльев 3,5 м и скоростью 20м/с

Снежный альбатрос считается самой крупной в мире птицей, по крайней мере, по размаху крыльев. Однако ученые предупреждают, что у нее есть достойные соперники на звание “самой большой птицы” по другим показателям.

Самая большая летающая птица по размаху крыльев – снежный альбатрос, также известный как странствующий альбатрос, с впечатляющим размахом крыльев до 3,5 метра от кончика до кончика. Однако у представителей этого вида, скитающегося по океану, есть конкуренты, претендующие на это звание по другим показателям, пишет IFLScience.

Самая большая летающая птица по размаху крыльев

Исследователи уже выяснили, что снежные альбатросы проводят большую часть жизни, паря над просторами Южного океана, но изредка они возвращаются для размножения на удаленные субантарктические острова, например, Южная Гвинея или Антиподы. Огромный размах крыльев этих птиц, как полагают ученые, идеально подходит для такого образа жизни, позволяя птицам преодолевать огромные расстояния в одних из самых суровых вод на Земле.

Наблюдения показывают, что некоторые популяции способны обогнуть Антарктиду два, а то и три раза в год, преодолевая невероятные расстояния в 120 000 километров и более. Они способны развивать впечатляющую скорость, проносясь по воздуху со скоростью около 20 метров в секунду.

Во время перелетов птицы поддерживают силы рационом, состоящим из рыбы, а также ракообразных и кальмаров, которых ловят на мелководье. Некоторые наблюдения также показали, что альбатросы способны следовать за уплывающими кораблями по несколько дней в надежде поймать немного рыбы, упавшей за борт.

Научное название вида Diomedea exulans вдохновлено греческим мифом о Диомеде, чьи поступки превратились в птиц. Некоторые исследователи утверждают, что их можно разделить на четыре отдельных вида:

D.antipodensis;

D. dabbenena;

D. exulans;

D. gibsoni.

Сегодня снежные альбатросы находятся под угрозой исчезновения и занесены в Красный список – в дикой природе осталось лишь около 20 000 особей. Более того, ученые прогнозируют, что глобальная популяция вида будет сокращаться.

В то же время снежный альбатрос считается самой крупной из ныне живущих летающих птиц по размаху крыльев. За ними следуют большой белый пеликан (Pelecanus onocrotalus) и южный королевский альбатрос (Diomedea epomophora).

Самая тяжелая летающая птица

Самой тяжелой летающей птицей в мире считается дрофа-кори (Ardeotis kori), обитающая в двух разных ареалах в Южной и Восточной Африке. Самый крупный подтвержденный экземпляр, по словам ученых, весил 18,14 кг, однако в среднем самцы обычно весят около 11 кг при размахе крыльев 2,75 метра.

Наблюдения показывают, что эти птицы, как правило, не находятся в воздухе долго: большую часть жизни африканская дрофа проводит на земле и летает только в случае крайней необходимости, например, чтобы избежать хищников.

Еще один претендент на звание самой большой птицы в мире

По словам ученых, андский кондор также является претендентом на звание самой крупной хищной птицы, самой крупной хищной птицы и самой крупной летающей наземной птицы в Западном полушарии. Размах крыльев представителей этого вида достигает 3,2 метра, а вес – колоссальных 15 кг. Все это делает андского кондора самой тяжелой парящей птицей в мире.

Андский кондор (Vultur gryphus) — мастер крейсерских полетов. Исследования показали, что он машет крыльями всего 1% своего полетного времени. В одном из исследований ученые зафиксировали, что дна особь смогла пролететь пять часов, ни разу не взмахнув крыльями и преодолев при этом 172 километра.

