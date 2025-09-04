У Сибіру виявили мамонта, якому понад 1 млн років: вміст його ДНК ошелешив вчених

У сибірській пустелі виявлено мамонта віком 1,1 мільйона років. Аналіз його мікробної ДНК дозволив вченим виявити бактерії, пов'язані з господарем, у рештках вимерлих тварин.

Це викликало у науковців велике захоплення, адже пролило нове світло на мікробіом мамонтів, пише BBC Wildlife.

Команда вчених ідентифікувала 310 мікроорганізмів з різних тканин мамонтів, від зубів до гомілки. І, хоча вважається, що більшість цих мікроорганізмів походять з навколишнього середовища після смерті, шість з них були ідентифіковані як "асоційовані з господарем", що означає, що вони жили симбіотично всередині або на своїх господарях.

Науковці виявили геномні докази існування мікроорганізму, пов'язаного з господарем, відомого як Erysipelothrix, який був найстарішим з коли-небудь знайдених.

Erysipelothrix — це тип бактерій, який раніше був виділений у собак, свиней, великої рогатої худоби та людей і, як вважається, бере участь у розвитку ендокардиту — потенційно смертельної інфекції внутрішньої оболонки серця.

Докази існування бактерій, схожих на Erysipelothrix, були також виявлені в кістках шерстистих мамонтів з іншого періоду часу та місця. Присутність Erysipelothrix в обох видах мамонтів свідчить про те, що ця бактерія має довготривалий зв'язок з цією групою і, можливо, мала певний вплив на еволюцію мамонтів.

Дослідження виявило геномні докази існування ще п'яти видів бактерій, пов'язаних з хазяїном, включаючи Pasteurella та Streptococcus.

Попри свою дещо погану репутацію, бактерії не є "шкідливими" за своєю природою. Насправді багато видів, ідентифікованих у цьому дослідженні, включаючи Erysipelothrix, Pasteurella і Streptococcus, можуть бути нешкідливими або навіть корисними і викликати захворювання лише за певних умов. Наприклад, Pasteurella бере участь у виробництві янтарної кислоти — природної кислоти, яка відіграє важливу роль у метаболізмі та виробництві енергії.

"Це останнє дослідження не тільки зібрало гігантську базу даних, яка стане основою для подальших досліджень мікробіомів мамонтів, але й показало, що можна виявити бактерії, пов'язані з господарем, у рештках вимерлих тварин", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що це дослідження має потенціал змінити уявлення про довгострокове здоров'я вимерлих тварин і про те, як їхні мікробіоми могли вплинути на їх еволюційний розвиток.

