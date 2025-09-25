Два стародавні зуби змінюють еволюцію гігантів льодовикового періоду: 1000 років безперервно схрещувалися

Новий аналіз скам'янілостей показав, що два раніше виявлених скам'янілих зуби належать гібридам шерстистого і колумбійського мамонтів. Це відкриття змінює наше уявлення про еволюцію гігантів льодовикового періоду.

У новому дослідженні вчені проаналізували два скам'янілих зуби й виявили, що види мамонтів у Північній Америці неодноразово схрещувалися протягом тисяч років, створюючи гібридне потомство. Результати нового дослідження, за словами вчених, змінюють наші знання про еволюцію цих гігантів льодовикового періоду і про їхню реакцію на різкі кліматичні зміни, пише IFLScience.

Еволюція гігантів льодовикового періоду

Раніше вважали, що шерстистий мамонт (Mammuthus primigenius), що мешкав на території сучасної Канади й півночі США, і колумбійський мамонт (M. columbi), що мешкав на південь від нього, не мали між собою практично жодної спорідненості. Цікаво, що ці два види пристосовані до різних кліматичних умов і джерел їжі. До цього моменту вченим мало що було відомо про ступінь схрещування між цими видами, а тому вважалося, що вони вели майже незалежний спосіб життя. Нові дані вказують на те, що це не так.

Скам'янілості зубів були виявлені вченими в Канаді та, як вказують дані, належать різним мамонтам. Генетичний аналіз показав, що обидва вони були гібридами шерстистого і колумбійського мамонтів. Автори дослідження також вважають, що шерстисті мамонти поширилися з колумбійськими мамонтами. Ба більше, відкриття доводить, що між цими двома видами дійсно існувала тривала гібридизація.

Вік молодшої скам'янілості становить близько 25 000 років і вона містить ДНК колумбійського мамонта — 35%, вік другої — близько 36 000 років, вона містить 21% ДНК колумбійського мамонта. Ці дані вказують на те, що два види мамонтів, ймовірно, багаторазово схрещувалися протягом кількох тисяч років, що спростовує традиційні уявлення про еволюцію.

За словами співавтора дослідження, професора Адріана Лістера, результати також сприяють зростаючому розумінню того, що гібридизація була важливим фактором еволюції. Фактично, багато видів виникли саме таким чином, що не відповідає стандартному дарвінівському уявленню про еволюцію.

Один із гібридних корінних зубів мамонта, проаналізованих у дослідженні Фото: University in Canada

Схрещування довжиною в тисячі років

Раніше вчені уявляли генеалогічне древо у вигляді ліній, що змінюються з плином часу, проте деколи може статися якесь схрещування, здатне створити абсолютно нову гілку древа. Більш уважне вивчення статевих хромосом гібридів показало, що міжвидові контакти відбувалися в основному між самцями колумбійських мамонтів і самками шерстистих мамонтів.

Учені зазначають, що висновки ґрунтуються на дослідженні 2021 року, коли та сама група виявила свідчення існування гібридів мамонтів у Сибіру, витягуючи ДНК віком 1,2 мільйона років із зубного степового мамонта. Зазначимо, що на той момент це була найдавніша з коли-небудь виявлених ДНК. Аналіз показав, що мамонт із Хрестівки належав до окремої лінії степових мамонтів, які схрещувалися з шерстистими мамонтами внаслідок гібридизації, що, як вважається, дала початок колумбійському мамонту.

Вважається, що подібні події гібридизації збільшують генетичну різноманітність у популяціях мамонтів, що, як правило, підвищує шанси виду адаптуватися до змін навколишнього середовища. Розуміння того, як мамонти еволюціонували у відповідь на мінливі умови льодовикового періоду, може мати значення для інших стародавніх тварин і навіть сучасних видів, таких як слони.

