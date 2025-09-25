Неожиданная польза от изменения климата: деревья в лесах Амазонки становятся больше

Новое исследование показало, что средний размер деревьев в тропических лесах Амазонки постепенно увеличивается вместе с уровнем углекислого газа. Ученые говорят, что теперь более крупные деревья играют решающую роль в способности леса поглощать углерод.

Понимание того, как леса реагируют на изменение климата, является крайне важным для моделирования будущего климата на планете. Дело в том, что именно леса поглощают огромное количество CO2 из атмосферы, блокируя его и замедляя глобальное потепление, пишет New Scientist.

Адриан Эскивель-Мюэльберт из Кембриджского университета и ее команда измерили диаметр деревьев на 188 участках средней площадью 12 000 квадратных метров в бассейне Амазонки. Период мониторинга отличался, но рост некоторых деревьев отслеживался на протяжении 30 лет. За это время концентрация CO2 в атмосфере выросла почти на одну пятую.

«Мы отслеживаем определенное пространство в лесу, где средний размер деревьев больше, а это значит, что деревья могут накапливать больше углерода в этом пространстве, чем раньше», — говорит Эскивель-Мюэлберт.

Согласно анализу, в среднем диаметр деревьев рос примерно на 3,3% каждое десятилетие.

«Структура лесов Амазонки меняется довольно последовательно по всему бассейну. У нас больше крупных деревьев и меньше мелких, поэтому средний размер сместился в сторону более крупных деревьев», - добавляет член исследовательской группы из Бристольского университета Ребекка Банбери Морган.

Одинаковым размер деревьев остается только в старых, нетронутых частях леса, где молодые деревца заменяют упавшие крупные деревья.

Ученые считают, что из-за роста CO2 в атмосфере, амазонские деревья накапливают больше биомассы.

«Победителями становятся крупные деревья, которые более эффективно конкурируют за свет и воду», — говорит Эскивель-Мюэлберт.

Такая ситуация означает, что большие деревья в лесах начинают играть более важную роль в том, сколько углерода может удерживать лес. Также исчезновение таких деревьев будет иметь непропорционально серьезные последствия.

«Важное открытие заключается в том, что CO2 действует как удобрение, ускоряя рост деревьев, и во многих отношениях это обнадеживает, поскольку древесина является глобально значимым поглотителем углерода. Но сохранится ли эта тенденция в условиях продолжающегося изменения климата, которое может привести к изменению баланса между ростом, питательными веществами, температурой и CO2?», — говорит Питер Этчеллс из Даремского университета.

Напомним, крупнейший тропический лес Земли "питается" загадочным круговоротом. Исследователи обнаружили, что в Амазонии существует скрытый круговорот воды, о котором исследователям почти ничего не известно.