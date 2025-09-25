Несподівана користь від зміни клімату: дерева в лісах Амазонки стають більшими

Нове дослідження показало, що середній розмір дерев у тропічних лісах Амазонки поступово збільшується разом із рівнем вуглекислого газу. Вчені кажуть, що тепер більші дерева відіграють вирішальну роль у здатності лісу поглинати вуглець.

Розуміння того, як ліси реагують на зміну клімату, є вкрай важливим для моделювання майбутнього клімату на планеті. Річ у тім, що саме ліси поглинають величезну кількість CO2 з атмосфери, блокуючи його і сповільнюючи глобальне потепління, пише New Scientist.

Адріан Есківель-Мюельберт із Кембридзького університету та її команда виміряли діаметр дерев на 188 ділянках середньою площею 12 000 квадратних метрів у басейні Амазонки. Період моніторингу відрізнявся, але зростання деяких дерев відстежували протягом 30 років. За цей час концентрація CO2 в атмосфері зросла майже на одну п'яту.

"Ми відстежуємо певний простір у лісі, де середній розмір дерев більший, а це значить, що дерева можуть накопичувати більше вуглецю в цьому просторі, ніж раніше", — каже Есківель-Мюелберт.

Згідно з аналізом, у середньому діаметр дерев зростав приблизно на 3,3% кожне десятиліття.

"Структура лісів Амазонки змінюється досить послідовно по всьому басейну. У нас більше великих дерев і менше дрібних, тому середній розмір змістився в бік більших дерев", — додає членкиня дослідницької групи з Бристольського університету Ребекка Банбері Морган.

Однаковим розмір дерев залишається тільки в старих, незайманих частинах лісу, де молоді деревця замінюють повалені великі дерева.

Вчені вважають, що через зростання CO2 в атмосфері, амазонські дерева накопичують більше біомаси.

"Переможцями стають великі дерева, які більш ефективно конкурують за світло і воду", — каже Есківель-Мюелберт.

Така ситуація означає, що великі дерева в лісах починають відігравати більш важливу роль у тому, скільки вуглецю може утримувати ліс. Також зникнення таких дерев матиме непропорційно серйозні наслідки.

"Важливе відкриття полягає в тому, що CO2 діє як добриво, прискорюючи ріст дерев, і багато в чому це обнадіює, оскільки деревина є глобально значущим поглиначем вуглецю. Але чи збережеться ця тенденція в умовах триваючої зміни клімату, що може призвести до зміни балансу між ростом, поживними речовинами, температурою і CO2?", — каже Пітер Етчеллс із Даремського університету.

Нагадаємо, найбільший тропічний ліс Землі "живиться" загадковим кругообігом. Дослідники виявили, що в Амазонії існує прихований кругообіг води, про який дослідникам майже нічого не відомо.