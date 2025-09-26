В запретном "облачном лесу" в Перу нашли существо, неизвестное науке

В перуанских Андах, на территории археологического памятника, найдено ранее неизвестное науке существо. Крошечное сумчатое, названное Marmosa chachapoya, относится к виду мышиного опоссума.

Related video

«Мы крайне мало знаем об этом виде, включая историю зарождения вида и его распространение. Пока нам удалось найти только одного представителя этого загадочного вида», - говорит биолог из Калифорнийского политехнического университета имени Гумбольдта Сильвия Паван, которая возглавляла исследовательскую экспедицию, пишет Live Science.

Паван со своей командой искали в национальном парке Рио-Абисео неуловимый вид белок, но в итоге, нашли не менее редкого опоссума. Длина этого млекопитающего составляет всего 10 сантиметров, его мех красно-коричневого цвета, а на мордочке имеются небольшие отметины, которые напоминают маску.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

«Мы сразу поняли, что столкнулись с чем-то необычным», - отметила Паван.

Она говорит, что родственные виды мышиных опоссумов обычно не встречаются на высоте 2664 метра над уровнем моря.

Команда изучила ДНК и физические характеристики опоссума, сравнивая их с другими родственными видами по всему миру. После того, как исследователи пришли к выводу, что действительно обнаружили новый вид, ему дали название Marmosa chachapoya. Маленькое сумчатое животное было названо в честь древнего народа, который населял регион до прихода инков.

Древний народ чачапойя жил на севере Перу примерно с 800 года н.э. до прибытия инков в 1470-х годах. Чачапойя, которых часто называют «людьми облачного леса», жили во влажной, пересеченной местности восточных Анд и строили свои дома на вершинах гор.

В целом, в национальном парке Рио-Абисео было обнаружено более 30 археологических памятников, многие из которых связаны с народом чачапойя. Но такой труднодоступный парк был создан не только для защиты археологических памятников, но также это природоохранная зона. В этих лесах ученые находят растения и животных, которые не встречаются нигде в мире. Среди самых известных обитателей – желтохвостая шерстистая обезьяна (Lagothrix flavicauda), которая когда-то считалась вымершей.

Кроме мышиного опоссума, команда исследователе также нашла несколько других животных, которые до недавнего времени были неизвестны науке. Среди них оказался полуводный грызун, чей вид еще не был описан учеными.

Напомним, на глубине более 3000 метров под толщей воды найдено мультяшное существо. Мировой океан является домом для невероятного количества видов и некоторые из них все еще неизвестны науке. В новом исследовании ученые обнаружили новый, весьма мультяшный, вид с невероятным количеством плавников.