На глубине более 3000 метров под толщей воды найдено мультяшное существо: у него 22 плавника

Мировой океан является домом для невероятного количества видов и некоторые из них все еще неизвестны науке. В новом исследовании ученые обнаружили новый, весьма мультяшный, вид с невероятным количеством плавников.

В 2019 году ученые заметили нечто странное на глубине более 3000 метров под поверхностью океана. Им удалось заснять на видео странный розовый бугристый комок с мультяшно большими глазами и невероятным количеством плавников. Теперь, спустя шесть лет, ученым удалось подтвердить, что это был совершенно новый для науки вид улиточных рыб, пишет IFLScience.

Открытие трех новых видов улиток

Известно, что в мире существует более 400 видов улиток, некоторые из которых являются самыми глубоководными рыбами, известными науке. Теперь к списку добавились еще три вида: шишковатый улиточник Careproctus colliculi розоватого цвета, а два других новых вида – темный улиточник C. yanceyi и гладкий улиточник Paraliparis em – оба черные.

По словам руководителя исследования, доцента кафедры биологии Маккензи Геррингер из Университета штата Нью-Йорк, два из новых видов – черные улиточниковые, пойманные во время одного погружения батискафом Alvin. Ученые присмотрелись внимательнее и были удивлены, обнаружив, насколько эти две особи отличаются друг от друга.

Тот факт, что два неописанных вида улиток были пойманы в одном и том же месте, во время одного погружения, в одном из наиболее изученных глубоководных районов мира, подчеркивает, как много нам еще предстоит узнать о нашей планете.

Известно, что все три улитки были обнаружены на глубине более 3000 метров под поверхностью океана, но, к счастью, благодаря фотографиям и видеозаписям группа ученых, работающих с Исследовательским институтом и аквариумом залива Монтерей, подняла особи на поверхность.

Мультяшный вид с невероятным количеством плавников

По словам Геррингера, новый вид бугристых улиток невероятно очарователен для глубоководных существ и совсем не похож на темную и гладкую улиток. Может показаться странным, что улиточные рыбы, обитающие в одном регионе, так сильно различаются по окраске, но когда вы находитесь так далеко от поверхности, цвет не имеет большого значения.

На глубине в тысячи метров нет солнечного света, поэтому цвет становится менее важным для маскировки. Эти улиточные рыбы, как считаются, ощущают друг друга и окружающую среду другими способами, в частности:

улавливание вибраций воды;

обоняние;

вкус окружающей среды.

Уже известно, что многие рыбы действительно способны чувствовать вкус с помощью плавниковых лучей. Несмотря на то, что на этих глубинах нет солнечного света, можно наблюдать вспышки света, вызванные биолюминесценцией. Ученым все еще неизвестно, используют ли эти виды зрение и насколько часто, однако это может стать отличной темой для будущих исследований.

Не менее любопытным оказалось то, что у бугристой улиточной рыбы целых 22 плавниковых луча. Ученые не понимали, зачем им столько, но оказалось, что они приносят много пользы. Исследователи наблюдали за улитками и обнаружили, что рыбы используют их для плавания, поворотов и восприятия окружающей среды.

