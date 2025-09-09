На глибині понад 3000 метрів під товщею води знайдено мультяшну істоту: у неї 22 плавники

Світовий океан є домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них все ще невідомі науці. У новому дослідженні вчені виявили новий, вельми мультяшний, вид з неймовірною кількістю плавників.

Related video

У 2019 році вчені помітили щось дивне на глибині понад 3000 метрів під поверхнею океану. Їм вдалося зняти на відео дивну рожеву горбисту грудку з мультяшно великими очима і неймовірною кількістю плавців. Тепер, через шість років, ученим вдалося підтвердити, що це був абсолютно новий для науки вид равликових риб, пише IFLScience.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Відкриття трьох нових видів равликів

Відомо, що у світі існує понад 400 видів равликів, деякі з яких є найбільш глибоководними рибами, відомими науці. Тепер до списку додалися ще три види: шишкуватий равлик Careproctus colliculi рожевого кольору, а два інших нових види — темний равлик C. yanceyi й гладкий равлик Paraliparis em — обидва чорні.

За словами керівника дослідження, доцента кафедри біології Маккензі Геррінгер з Університету штату Нью-Йорк, два з нових видів — чорні равликові, спіймані під час одного занурення батискафом Alvin. Вчені придивилися уважніше і були здивовані, виявивши, наскільки ці дві особини відрізняються одна від одної.

Той факт, що два неописаних види равликів були спіймані в одному і тому ж місці, під час одного занурення, в одному з найбільш вивчених глибоководних районів світу, підкреслює, як багато нам ще належить дізнатися про нашу планету.

Відомо, що всіх трьох равликів було виявлено на глибині понад 3000 метрів під поверхнею океану, але, на щастя, завдяки фотографіям і відеозаписам група вчених, які працюють із Дослідницьким інститутом і акваріумом затоки Монтерей, підняла особини на поверхню.

Мультяшний вид із неймовірною кількістю плавників

За словами Геррінгера, новий вид горбистих равликів неймовірно чарівний для глибоководних істот і зовсім не схожий на темного і гладкого равлика. Може здатися дивним, що равликові риби, що мешкають в одному регіоні, так сильно різняться за забарвленням, але коли ви перебуваєте так далеко від поверхні, колір не має великого значення.

На глибині в тисячі метрів немає сонячного світла, тому колір стає менш важливим для маскування. Ці равликові риби, як вважають, відчувають одне одного і навколишнє середовище іншими способами, зокрема:

уловлювання вібрацій води;

нюх;

смак навколишнього середовища.

Уже відомо, що багато риб дійсно здатні відчувати смак за допомогою плавникових променів. Попри те, що на цих глибинах немає сонячного світла, можна спостерігати спалахи світла, викликані біолюмінесценцією. Ученим усе ще невідомо, чи використовують ці види зір і наскільки часто, проте це може стати чудовою темою для майбутніх досліджень.

Не менш цікавим виявилося те, що у горбистої равликової риби цілих 22 плавникових промені. Вчені не розуміли, навіщо їм стільки, але виявилося, що вони приносять багато користі. Дослідники спостерігали за равликами й виявили, що риби використовують їх для плавання, поворотів і сприйняття навколишнього середовища.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найрозумніша риба у світі вирізняється величезним мозком: про якого морського гіганта йдеться.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найкрихітнішу рибу в усьому світі.