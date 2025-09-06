Умышленно потеряли зрение: подземные рыбы удивили ученых

В подземных реках на востоке и юге Соединенных Штатов обитают слепые и бледные рыбы, которые выживают в полной темноте. Эти необычные черты несколько раз эволюционировали среди видов, обитающих в пещерах, предоставляя ученым яркий пример конвергентной эволюции.

Исследователи из Йельского университета проанализировали ДНК всех известных видов пещерных рыб амблиопсидов, сосредоточившись на 88 генах, связанных со зрением, пишет IFLScience.

Исследование было сосредоточено на семействе Amblyopsidae, которое обитает в пресноводных средах на востоке и юге США, включая Национальный парк Мамонтова пещера в Кентукки.

Согласно результатам исследования, пещерные рыбы амблиопсиды принадлежат к по меньшей мере четырем различным линиям, которые независимо друг от друга приспособились к жизни в пещерах, хотя их общие предки уже были приспособлены к слабо освещенным средам. Чейз Браунштейн, соавтор исследования, пояснил, что эти генетические изменения позволили ученым оценить возраст некоторых пещерных систем.

Результаты показали, что потеря зрения развилась между 2,25 и 11,3 миллионами лет назад у пещерных рыб Озарк, тогда как другие семейства претерпели подобные изменения между 342 000 и 8,7 миллионами лет назад.

Все представители этого семейства имеют дополнительные черты, кроме слепоты, включая длинное тело, уплощенный череп и уменьшенные или отсутствующие брюшные плавники — адаптации, делающие возможным выживание в темных, заполненных водой пещерах.

Браунштейн отметил, что датировка подземных экосистем является сложной, поскольку традиционные методы датировки пещер являются надежными только до пяти миллионов лет. Анализируя, когда рыбы приспособились к постоянной темноте, исследователи сделали вывод, что некоторые пещеры имеют возраст более 11 миллионов лет.

Кроме геологии, эти выводы могут иметь также медицинское значение. Томас Нир, профессор экологии и эволюционной биологии в Йельском университете, отметил, что несколько мутаций в геномах пещерных рыб похожи на те, что связаны с заболеваниями глаз человека. Эта связь может помочь ученым лучше понять генетическую основу глазных расстройств у людей.

