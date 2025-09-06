Нашел с помощью металлоискателя: поисковик раскопал средневековый котел в Англии (фото)

В Англии поисковик обнаружил средневековый котел во время недавнего полевого исследования вблизи Тетфорда. Эта находка вызвала вопросы о повседневной жизни в Средневековье.

Предмет нашел Малкольм Уил, поисковик, который описал его как идеально сохранившийся котел. Он объяснил, что нашел артефакт в районе, где когда-то находилось заброшенное средневековое село, многие из которых были заброшены в XIV веке после Черной смерти, пишет Heritage Daily.

"Я знал, что котелок-поснет был важной находкой, поэтому я остановился и позвонил археологам из Норфолкской музейной службы (NMS), которые в тот же день организовали экстренные раскопки, чтобы сохранить археологические находки на месте", — рассказал Уил.

Фото: Malcolm Weale

Постнет — это небольшой трехногий котел, который использовался в быту для приготовления пищи. В отличие от котлов, которые подвешивались с помощью крючков или боковых ручек, эта посуда была отлита из медного сплава с длинной выступающей ручкой, похожей на ручки современных кастрюль.

На артефакте из Тетфорда также были изображены круглые мотивы на ручке и две декоративные полосы вокруг корпуса, что дало исследователям представление о средневековом ремесле и дизайне.

Значение находки заключается не только в ее состоянии сохранности, но и в том, что она раскрывает новые детали о средневековых домохозяйствах. Тот факт, что она была найдена в вертикальном положении и похоронена под пастбищем, свидетельствует о том, что ее, возможно, намеренно спрятали для сохранения.

Ранее Уил находил другие важные предметы, в частности сокровища римских монет, ярлыки для ястребов, связанные с кузеном Елизаветы I, и золотой траурный перстень в память о сэре Басингборне Гоуди. Такие находки способствуют более широкому пониманию прошлого Англии и того, как случайные находки могут рассказать человеческие истории.

