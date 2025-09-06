Знайшов за допомогою металошукача: пошуковець розкопав середньовічний казан в Англії (фото)

В Англії пошуковець виявив середньовічний казан під час недавнього польового дослідження поблизу Тетфорда. Ця знахідка викликала питання про повсякденне життя в Середньовіччі.

Related video

Предмет знайшов Малкольм Віл, пошуковець, який описав його як ідеально збережений казан. Він пояснив, що знайшов артефакт в районі, де колись знаходилося занедбане середньовічне село, багато з яких було покинуто в XIV столітті після Чорної смерті, пише Heritage Daily.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

"Я знав, що казанок-поснет був важливою знахідкою, тому я зупинився і зателефонував археологам з Норфолкської музейної служби (NMS), які того ж дня організували екстрені розкопки, щоб зберегти археологічні знахідки на місці", — розповів Віл.

Фото: Malcolm Weale

Постнет — це невеликий триногий казан, який використовувався в побуті для приготування їжі. На відміну від казанів, які підвішувалися за допомогою гачків або бічних ручок, цей посуд був відлитий з мідного сплаву з довгою ручкою, що виступала, схожою на ручки сучасних каструль.

На артефакті з Тетфорда також були зображені круглі мотиви на ручці та дві декоративні смуги навколо корпусу, що дало дослідникам уявлення про середньовічне ремесло та дизайн.

Значення знахідки полягає не тільки в її стані збереження, але й у тому, що вона розкриває нові деталі про середньовічні домогосподарства. Той факт, що вона була знайдена у вертикальному положенні і похована під пасовищем, свідчить про те, що її, можливо, навмисно сховали для збереження.

Важливо

Не просто поховання: археологи знайшли елітну гробницю римської епохи в Албанії (фото)

Раніше Віл знаходив інші важливі предмети, зокрема скарби римських монет, ярлики для яструбів, пов'язані з кузеном Єлизавети I, та золотий траурний перстень на згадку про сера Басінгборна Гоуді. Такі знахідки сприяють ширшому розумінню минулого Англії та того, як випадкові знахідки можуть розповісти людські історії.

Раніше Фокус писав про сокиру з неземного металу, якій 3000 років. Цей артефакт знайшли в Індонезії.

Також ми розповідали про стародавній собор, який нещодавно виявили у Франції. Археологи розкопали залишки споруди V століття під ринком міста Ванс.