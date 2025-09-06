Навмисне втратили зір: підземні риби здивували вчених

У підземних річках на сході та півдні Сполучених Штатів мешкають сліпі та бліді риби, які виживають в повній темряві. Ці незвичайні риси кілька разів еволюціонували серед видів, що мешкають у печерах, надаючи вченим яскравий приклад конвергентної еволюції.

Дослідники з Єльського університету проаналізували ДНК усіх відомих видів печерних риб амбліопсидів, зосередившись на 88 генах, пов'язаних із зором, пише IFLScience.

Дослідження було зосереджено на родині Amblyopsidae, яка мешкає у прісноводних середовищах на сході та півдні США, включаючи Національний парк Мамонтова печера в Кентуккі.

Згідно з результатами дослідження, печерні риби амбліопсиди належать до щонайменше чотирьох різних ліній, які незалежно одна від одної пристосувалися до життя в печерах, хоча їхні спільні предки вже були пристосовані до слабо освітлених середовищ. Чейз Браунштейн, співавтор дослідження, пояснив, що ці генетичні зміни дозволили вченим оцінити вік деяких печерних систем.

Результати показали, що втрата зору розвинулася між 2,25 і 11,3 мільйонами років тому у печерних риб Озарк, тоді як інші родини зазнали подібних змін між 342 000 і 8,7 мільйонами років тому.

Усі представники цього сімейства мають додаткові риси, крім сліпоти, включаючи довге тіло, сплощений череп і зменшені або відсутні черевні плавці — адаптації, що роблять можливим виживання в темних, заповнених водою печерах.

Браунштейн зазначив, що датування підземних екосистем є складним, оскільки традиційні методи датування печер є надійними лише до п'яти мільйонів років. Аналізуючи, коли риби пристосувалися до постійної темряви, дослідники зробили висновок, що деякі печери мають вік понад 11 мільйонів років.

Окрім геології, ці висновки можуть мати також медичне значення. Томас Нір, професор екології та еволюційної біології в Єльському університеті, зазначив, що кілька мутацій у геномах печерних риб схожі на ті, що пов'язані з захворюваннями очей людини. Цей зв'язок може допомогти вченим краще зрозуміти генетичну основу очних розладів у людей.

