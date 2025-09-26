У забороненому "хмарному лісі" в Перу знайшли істоту, невідому науці

У перуанських Андах, на території археологічної пам'ятки, знайдено раніше невідому науці істоту. Крихітне сумчасте, назване Marmosa chachapoya, належить до виду мишачого опосума.

"Ми вкрай мало знаємо про цей вид, включно з історією зародження виду та його поширенням. Наразі нам вдалося знайти лише одного представника цього загадкового виду", — каже біологиня з Каліфорнійського політехнічного університету імені Гумбольдта Сільвія Паван, яка очолювала дослідницьку експедицію, пише Live Science.

Паван зі своєю командою шукали в національному парку Ріо-Абісео невловимий вид білок, але в підсумку знайшли не менш рідкісного опосума. Довжина цього ссавця становить лише 10 сантиметрів, його хутро червоно-коричневого кольору, а на мордочці є невеликі відмітини, які нагадують маску.

"Ми одразу зрозуміли, що зіткнулися з чимось незвичайним", — зазначила Паван.

Вона каже, що споріднені види мишачих опосумів зазвичай не зустрічаються на висоті 2664 метри над рівнем моря.

Команда вивчила ДНК і фізичні характеристики опосума, порівнюючи їх з іншими спорідненими видами по всьому світу. Після того, як дослідники дійшли висновку, що дійсно виявили новий вид, йому дали назву Marmosa chachapoya. Маленька сумчаста тварина була названа на честь стародавнього народу, який населяв регіон до приходу інків.

Стародавній народ чачапойя жив на півночі Перу приблизно з 800 року н.е. до прибуття інків у 1470-х роках. Чачапойя, яких часто називають "людьми хмарного лісу", жили у вологій, пересіченій місцевості східних Анд і будували свої будинки на вершинах гір.

Загалом, у національному парку Ріо-Абісео було виявлено понад 30 археологічних пам'яток, багато з яких пов'язані з народом чачапойя. Але такий важкодоступний парк був створений не тільки для захисту археологічних пам'яток, але також це природоохоронна зона. У цих лісах вчені знаходять рослини і тварин, які не зустрічаються ніде у світі. Серед найвідоміших мешканців — жовтохвоста шерстиста мавпа (Lagothrix flavicauda), яка колись вважалася вимерлою.

Крім мишачого опосума, команда дослідників також знайшла кілька інших тварин, які донедавна були невідомі науці. Серед них виявився напівводний гризун, чий вид ще не був описаний науковцями.

