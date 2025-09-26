Санторини поднялся вверх на несколько сантиметров: что могло приподнять целый остров

В этом году на острове Санторини произошла серия мощных землетрясений. За несколько недель на греческом острове было зафиксировано более 28 тыс. землетрясений, но ученые долгое время не могли выяснить причину происходящего.

Команда ученых с помощью новой модели ИИ смогла провести геологический анализ землетрясений на Санторини. Исследователи выяснили, что причиной сейсмической активности стали близлежащие вулканы и движущаяся в них магма, пишет Discover magazine.

«Благодаря тесному международному сотрудничеству и сочетанию различных геофизических методов мы смогли отслеживать развитие сейсмического кризиса практически в режиме реального времени и даже получить кое-какие сведения о взаимодействии двух вулканов. Это поможет нам улучшить мониторинг обоих вулканов в будущем», — заявил морской геофизик GEOMAR Йенс Карстенс.

По словам экспертов, остров Санторини является частью Греческой вулканической дуги – это регион, в котором наблюдается высокая геологическая активность. Помимо того, что остров располагается на вершине нескольких зон разломов, он также находится близко к действующему подводному вулкану Колумбо.

Основная серия землетрясений произошла в 2025 году, но «подготовка» к ним началась еще в 2024 году. Тогда магма поднялась и осела в неглубоком резервуаре под Санторини. В результате этого сам остров поднялся на несколько сантиметров. Такие изменения могут показаться незначительными, но и этого было достаточно для того, чтобы запустить цепную реакцию магматического потока.

По мере того, как магма под островом поднималась и перемещалась, землетрясения на Санторини становились все более частыми и интенсивными.

«Сейсмическая активность была типична для магмы, поднимающейся сквозь земную кору. Мигрирующая магма разрушает горные породы и образует пути, что вызывает интенсивную сейсмическую активность», – объяснил геофизик из Центра геологических наук имени Гельмгольца Мариус Искен.

Со временем магма постепенно покинула подземный резервуар и остров опустился на свое прежнее место, также прекратились и землетрясения.

Ученым также удалось выяснить, что во время серии землетрясений на Санторини поднялось вверх около 300 млн кубических метров магмы. После этого магма осела на глубине около 4 тыс. метров под океанским дном.

Напомним, самый активный скрытый вулкан готовится к извержению. Исследователи не просто обнаружили признаки того, что вулкан вот-вот извергнется, но и спрогнозировали, когда это произойдет.