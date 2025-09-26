Санторіні піднявся на кілька сантиметрів: що могло підняти цілий острів

Цього року на острові Санторіні сталася серія потужних землетрусів. За кілька тижнів на грецькому острові було зафіксовано понад 28 тис. землетрусів, але вчені довгий час не могли з'ясувати причину того, що відбулося.

Команда вчених за допомогою нової моделі ШІ змогла провести геологічний аналіз землетрусів на Санторіні. Дослідники з'ясували, що причиною сейсмічної активності стали прилеглі вулкани та магма, що рухається в них, пише Discover magazine.

"Завдяки тісній міжнародній співпраці та поєднанню різних геофізичних методів ми змогли відстежувати розвиток сейсмічної кризи практично в режимі реального часу і навіть отримати деякі відомості про взаємодію двох вулканів. Це допоможе нам поліпшити моніторинг обох вулканів у майбутньому", — заявив морський геофізик GEOMAR Єнс Карстенс.

За словами експертів, острів Санторіні є частиною Грецької вулканічної дуги — це регіон, у якому спостерігається висока геологічна активність. Крім того, що острів розташовується на вершині кількох зон розломів, він також перебуває близько до діючого підводного вулкана Колумбо.

Основна серія землетрусів сталася 2025 року, але "підготовка" до них почалася ще 2024 року. Тоді магма піднялася й осіла в неглибокому резервуарі під Санторіні. Унаслідок цього сам острів піднявся на кілька сантиметрів. Такі зміни можуть здатися незначними, але й цього було достатньо для того, щоб запустити ланцюгову реакцію магматичного потоку.

У міру того, як магма під островом підіймалася і переміщалася, землетруси на Санторіні ставали дедалі частішими й інтенсивнішими.

"Сейсмічна активність була типова для магми, що підіймається крізь земну кору. Магма, що мігрує, руйнує гірські породи й утворює шляхи, що викликає інтенсивну сейсмічну активність", — пояснив геофізик із Центру геологічних наук імені Гельмгольца Маріус Іскен.

Згодом магма поступово покинула підземний резервуар і острів опустився на своє колишнє місце, також припинилися і землетруси.

Вченим також вдалося з'ясувати, що під час серії землетрусів на Санторіні піднялося близько 300 млн кубічних метрів магми. Після цього магма осіла на глибині близько 4 тис. метрів під океанським дном.

Нагадаємо, найактивніший прихований вулкан готується до виверження. Дослідники не просто виявили ознаки того, що вулкан ось-ось вивергнеться, а й спрогнозували, коли це станеться.