Парадокс эволюции человеческой линии: почему "хоббиты" на самом деле были такими крохотными

До открытия Homo floresiensis ученые предполагали, что эволюция человеческой линии определялась все большим и большим мозгом. Теперь новое исследование черепов и зубов предлагает новую теорию эволюции “хоббитов”, которые стали такими маленькими.

Благодаря процессу, называемому энцефализацией, человеческий мозг стал относительно более массивным, чем можно было бы ожидать, исходя из соответствующих размеров тела. Ранее антропологи утверждали, что именно этот пропорционально большой мозг позволил нам и нашим сородичам выполнять более сложные задачи, такие как использование огня, ковка и работа с инструментами, а также создание произведений искусства, пишет Science Alert.

Увы, эти теории пришлось отбросить, когда в 2004 году археологи обнаружили существование ископаемых родственников человека Homo floresiensis. Известно, что Homo floresiensis жили примерно 700 000-60 000 лет назад в тропических лесах Индонезии, достигали чуть более 1 метра в высоту и обладали мозгом размером с мозг шимпанзе. К слову, за невысокий рост ученые прозвали их "хоббитами".

Это открытие опровергло предположение об увеличении размера мозга за последние несколько миллионов лет и породило путаницу в отношении того, что отличает недавних родственников человека из рода Homo от наших более древних предков. Теперь новое исследование черепов и зубов предлагает новую теорию эволюции "хоббитов".

В ходе исследования команда профессоров антропологии в Университете Западного Вашингтона сосредоточились на изучении связи между пропорциями зубов и размером мозга у наших ископаемых родственников.

Реконструкция размера мозга по зубам

В ходе исследования ученые собрали данные о размере зубов и мозга 15 ископаемых видов на генеалогическом древе человека, охватывающем около 5 миллионов лет эволюции. Результаты указывают на то, что третьи маляры, известные как зубы мудрости, становились пропорционально меньше по мере увеличения размера мозга в течение эволюции человека у большинства видов.

Ученые обнаружили, что, в целом, родственники человека с относительно более крупными зубами мудрости являются более древними и имели меньший мозг. Более поздние таксоны, такие как Homo neanderthalensis, имели относительно меньшие третьи моляры по сравнению с другими зубами и больший мозг.

Эта взаимосвязь позволяет исследователям выяснить что-то о размере мозга для неполных ископаемых, возможно, существующих только в виде нескольких отдельных зубов. Возможность узнать больше о размере мозга по всего нескольким зубам — действительно полезный инструмент. Результаты также указывают на то, что формирование мозга и зубов неразрывно связано, а у большинства видов больший размер мозга коррелирует с меньшим размером зубов мудрости.

Секрет "хоббитов"

Единственным исключением из этого правила стали "хоббиты". Зубы мудрости Homo floresiensis, относительно малы в сравнении с другими молярами – типичная картина для представителей рода Homo. Но их мозг также мал, что довольно необычно.

Отметим, что существует два основных способа уменьшения размера мозга:

замедление роста во время беременности до рождения;

замедление рост после рождения, в детстве.

Поскольку зубы развиваются на ранних стадиях беременности, замедление роста во время беременности, как правило, влияет на форму и размер зубов, и на то, развиваются ли они вообще. Замедление роста в более позднем возрасте, в детстве, влияет на форму и размер скелета другими способами, поскольку разные части тела развиваются в разное время.

Результаты нового исследования свидетельствует о том, что размер тела Homo floresiensis, вероятно, уменьшился по сравнению с более крупным предком Homo за счет замедления роста в детстве. Маленькие зубы мудрости у "хоббитов" указывают на то, что в утробе матери они были готовы к развитию пропорционально большего мозга. Однако после рождения, как считают ученые, произошло замедление.

Считается, что небольшой размер тела Homo floresiensis, вероятно, был адаптацией к уникальным условиям островной среды обитания на Флоресе. С другой стороны, ученые считают, что уменьшение размера мозга мало повлияло на его функции и когнитивные способности "хоббитов". Простыми словами, ученые считают, что хоббиты были крохотными, но очень способными.

