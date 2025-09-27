Парадокс еволюції людської лінії: чому "гобіти" насправді були такими крихітними

До відкриття Homo floresiensis учені припускали, що еволюція людської лінії визначалася все більшим і більшим мозком. Тепер нове дослідження черепів і зубів пропонує нову теорію еволюції "гобітів", які стали такими маленькими.

Related video

Завдяки процесу, званому енцефалізацією, людський мозок став відносно масивнішим, ніж можна було б очікувати, виходячи з відповідних розмірів тіла. Раніше антропологи стверджували, що саме цей пропорційно великий мозок дав змогу нам і нашим родичам виконувати складніші завдання, як-от використання вогню, кування і робота з інструментами, а також створення творів мистецтва, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На жаль, ці теорії довелося відкинути, коли 2004 року археологи виявили існування викопних родичів людини Homo floresiensis. Відомо, що Homo floresiensis жили приблизно 700 000-60 000 років тому в тропічних лісах Індонезії, досягали трохи більше ніж 1 метр заввишки й мали мозок розміром із мозок шимпанзе. До речі, за невисокий зріст учені прозвали їх "гобітами".

Це відкриття спростувало припущення про збільшення розміру мозку за останні кілька мільйонів років і породило плутанину щодо того, що відрізняє нещодавніх родичів людини з роду Homo від наших давніших предків. Тепер нове дослідження черепів і зубів пропонує нову теорію еволюції "гобітів".

Під час дослідження команда професорів антропології в Університеті Західного Вашингтона зосередилися на вивченні зв'язку між пропорціями зубів і розміром мозку у наших викопних родичів.

Реконструкція розміру мозку за зубами

Під час дослідження вчені зібрали дані про розмір зубів і мозку 15 викопних видів на генеалогічному дереві людини, що охоплює близько 5 мільйонів років еволюції. Результати вказують на те, що треті маляри, відомі як зуби мудрості, ставали пропорційно меншими у міру збільшення розміру мозку протягом еволюції людини у більшості видів.

Учені виявили, що, загалом, родичі людини з відносно більшими зубами мудрості є давнішими та мали менший мозок. Пізніші таксони, такі як Homo neanderthalensis, мали відносно менші треті моляри порівняно з іншими зубами та більший мозок.

Цей взаємозв'язок дає змогу дослідникам з'ясувати щось про розмір мозку для неповних скам'янілостей, які, можливо, існують тільки у вигляді кількох окремих зубів. Можливість дізнатися більше про розмір мозку за лише кількома зубами — справді корисний інструмент. Результати також вказують на те, що формування мозку і зубів нерозривно пов'язане, а у більшості видів більший розмір мозку корелює з меншим розміром зубів мудрості.

Секрет "гобітів"

Єдиним винятком із цього правила стали "гобіти". Зуби мудрості Homo floresiensis, відносно малі порівняно з іншими молярами — типова картина для представників роду Homo. Але їхній мозок також малий, що досить незвично.

Зазначимо, що існує два основні способи зменшення розміру мозку:

уповільнення росту під час вагітності до народження;

уповільнення зростання після народження, у дитинстві.

Оскільки зуби розвиваються на ранніх стадіях вагітності, уповільнення росту під час вагітності, як правило, впливає на форму і розмір зубів, і на те, чи розвиваються вони взагалі. Уповільнення росту в більш пізньому віці, в дитинстві, впливає на форму і розмір скелета іншими способами, оскільки різні частини тіла розвиваються в різний час.

Результати нового дослідження свідчать про те, що розмір тіла Homo floresiensis, ймовірно, зменшився порівняно з більшим предком Homo шляхом сповільнення росту в дитинстві. Маленькі зуби мудрості у "гобітів" вказують на те, що в утробі матері вони були готові до розвитку пропорційно більшого мозку. Однак після народження, як вважають учені, відбулося уповільнення.

Вважається, що невеликий розмір тіла Homo floresiensis, ймовірно, був адаптацією до унікальних умов острівного середовища проживання на Флоресі. З іншого боку, вчені вважають, що зменшення розміру мозку мало вплинуло на його функції та когнітивні здібності "гобітів". Простими словами, вчені вважають, що гобіти були крихітними, але дуже здібними.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як стародавні гобіти потрапили на ізольований острів.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено невідомого родича людини й гобіта: його зріст становив лише 100 см.